I fan di Buongiorno Mamma, la fiction di Canale 5, vogliono sapere cosa sia successo a Sole (Ginevra Francesconi) ed Agata (Beatrice Arnera) dopo il finale della puntata della settimana scorsa. Dubbi che nella quinta puntata, in onda questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, alle 21:20, saranno risolti.

Prosegue, inoltre, lo sguardo nel passato della famiglia Borghi, per scoprire nuovi dettagli sul segreto che Guido (Raoul Bova) ed Anna (Maria Chiara Giannetta) stanno nascondendo e come e quanto siano coinvolti nella sparizione di Maurizia (Stella Egitto).

Cosa succede nella quinta puntata di Buongiorno Mamma?

Nella quinta puntata, Sole ed Agata vengono trasportate di corsa in ambulanza dopo l’incidente. In questa occasione, Guido scopre che Federico (Federico Cesari) è il padre del bambino che sta aspettando la figlia e lo aggredisce. Mentre Colaprico (Domenico Diele) cerca di approfittarne per colpire i Borghi, la famiglia scopre che a Sole serve una trasfusione di sangue.

Solo Agata può aiutare la ragazza, ma sembra essersene già andata. Fortunatamente, le cose si sistemano e Sole si riprende. Tornata a casa, resta però sotto shock quando scopre che tra suo padre e Miriam (Serena Autieri), l’insegnante di sostegno della scuola, c’è del tenero.

Greta (Rausy Giangiarè), invece, trama qualcosa dopo aver scoperto che non potrà più camminare, ed Agata torna sui suoi passi. Dopo un allontanamento da Bracciano, la figlia di Maurizia torna a casa Borghi: qui, però, fa una nuova scoperta sul passato di Guido.

Buongiorno Mamma, streaming

E’ possibile vedere Buongiorno Mamma in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On demand”.