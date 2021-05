Per chi aspetta con trepidazione Don Matteo 13, arriva la notizia che in tanti volevano: non stiamo parlando della partenza delle riprese (che è comunque prossima), ma del ritorno sul set di Flavio Insinna, il cui Capitano Ancheschi è stato tra i protagonisti della serie nelle prime cinque stagioni.

La rivelazione è stata data in anteprima da Bubino Blog: mancano conferme ufficiali, questo va detto, ma considerato che Insinna già in passato aveva auspicato un ritorno anche per una sola puntata del “suo” Anceschi (ha anche partecipato alla reunion durante una puntata di Porta a Porta), si può tranquillamente pensare che Lux Vide non abbia faticato per convincere l’attuale conduttore de L’Eredità (nonchè prossimo padrone di casa della nuova versione de Il Pranzo è Servito) a rimettersi la divisa.

Il suo ritorno sul set di Don Matteo seguirebbe così quello avvenuto, nella dodicesima stagione, di Simone Montedoro: l’attore (visto di recente nel cast de Il Cantante Mascherato, sotto la maschera dell’Orsetto) aveva ripreso i panni del Capitano Tommasi nel terzo episodio, “Ricordati di santificare le feste”, affiancato da Nadir Caselli e Giorgia Surina, anche loro tornate sul set per interpretare nuovamente Lia e Bianca.

Ovviamente, la trama che riporterà Insinna a fianco di Terence Hill e Nino Frassica resta top secret, così come non sappiamo che rivedremo Anceschi da solo o affiancato da Laura, ai tempi sindaco di Gubbio nonché sua seconda moglie, interpretata da Milena Miconi.

Ad ogni modo, il set di Don Matteo 13 sta per riaprire: rispettando i tempi di produzione e messa in onda della storica fiction di Raiuno, la nuova stagione dovrebbe andare in onda nel 2022, a due anni dalla dodicesima stagione. Roma (per gli interni) e Spoleto (per gli esterni) restano le location scelte dalla produzione.

Confermato gran parte del cast: ad affiancare Hill (che ad inizio aprile ha ricevuto la prima dose del vaccino) e Frassica ci saranno ancora, tra gli altri, Maria Chiara Giannetta (Anna), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo) e Maurizio Lastrico (Marco).