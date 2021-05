Il pranzo è servito torna nell’estate di Rai1 con Flavio Insinna, ecco le novità

Colpaccio di Rai1. Era il 13 settembre del 1982 quando nel mezzogiorno di Canale 5 partiva Il pranzo è servito, una delle trasmissioni televisive più celebri e più amate, ideata, diretta e condotta dal grande Corrado. Quello fu il primo programma di Corrado per Canale 5, il programma che sancì il suo trasloco dalla Rai alla Fininvest. Per la verità i primi mesi, dal settembre 1982 al gennaio 1983, ci fu una coabitazione di Corrado con Rai e Fininvest, infatti in quell’autunno il grande conduttore romano condusse insieme a Raffaella Carrà, Renato Zero e Gigi Sabani Fantastico 3, una delle edizioni di maggior successo del celebre varietà di Enzo Trapani, Antonio Ricci. Stefano Jurgens, Corima, Alberto Testa, Lianella Carrel e Popi Perani abbinato alla lotteria Italia.

Quella fu l’ultima trasmissione in Rai di Corrado, che poi proseguì il suo cammino professionale in Fininvest fino alla sua scomparsa del 1999. Torniamo però al Pranzo è servito e qui torniamo all’incipit di questo post, ovvero che Rai1 sta per fare un colpaccio . La notizia, anticipata dall’informatissimo blog di Davide Maggio è che sta per tornare in televisione questo programma non più però su una emittente commerciale ma in Rai, proprio come è accaduto recentemente con la Corrida che è stata trasmessa da Rai1 con la conduzione di Carlo Conti. Sarà infatti Rai1 a trasmettere Il pranzo è servito la cui collocazione è stata fissata alle ore 14 subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 e prima di Vita in diretta Estate, che quest’anno hanno deciso di chiamare Estate in diretta, come un tempo, per staccarsi completamente dall’edizione invernale.

Alla conduzione del programma ci sarà Flavio Insinna (che per altro già condusse una edizione della Corrida di Corrado, ma su Canale 5). Un ritorno dunque in grande stile per il Pranzo è servito che potrà conquistare una buona fetta di pubblico del pomeriggio estivo orfano delle classiche proposte pomeridiane che popolano questa fascia oraria, ovviamente Uomini e donne prima fra tutte. TvBlog è in grado di anticipare alcune novità che riguardano la trasmissione in procinto di tornare su Rai1. La prima è che sarà inserito nel programma uno spazio musicale fortemente voluto da Flavio Insinna, curato da Simone Jurgens, figlio dello storico autore di Corrado Stefano Jurgens. Simone qualcuno lo ricorderà nel video di Fantastico 3 in cui interpretava Carletto nel celebre brano cantato da Corrado (quella canzone fu offerta prima a Mike Bongiorno, che poi però rifiutò di interpretarla).

Altra novità riguarda il cast del programma che non vedrà più in campo il mitico maggiordomo interpretato nella versione originale del Pranzo è servito da Vittorio Marsiglia, sostituito -speriamo degnamente- da due professoresse dell’Eredità, evidentemente portate in dote dal buon Insinna, conduttore dello storico preserale della Rete 1 della Rai.

Ricordiamo che de il Pranzo è servito si contano ben 11 edizioni condotte per la maggior parte dal suo creatore, Corrado, a cui poi sono succeduti rispettivamente Claudio Lippi e Davide Mengacci. L’ultima edizione andata in onda del Pranzo è servito è del 1993. Appuntamento dunque per il ritorno del Pranzo è servito nell’estate di Rai1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14 con Flavio Insinna, dal prossimo 28 del mese di giugno, programma questo che entra dunque con merito nel bouquet di Rai1, pronto nel caso ad essere tirato fuori anche durante la prossima stagione invernale in altre collocazioni.