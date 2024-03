Prima di congedarsi per prendersi un po’ di meritato riposo, il Doc Luca Argentero ha fatto una visita a Spoleto. Non è la trama di una scena extra di Doc 3 – Nelle tue mani, ma il tradizionale lancio voluto da Lux Vide tra due delle sue serie tv più celebri, ovvero il crossover tra Doc, appunto, e Don Matteo 14.

Doc incontra Cecchini

© Virginia Bettoja

Nella clip, in onda subito dopo l’ultima puntata di Doc 3 in onda giovedì 7 marzo 2024 su Raiuno e su RaiPlay, troviamo il Dott. Andrea Fanti (Argentero) nella caserma dei carabinieri di Spoleto, dove trova un teso Maresciallo Cecchini (Nino Frassica).

Cecchini è agitato perché sta per arrivare il nuovo Capitano, che prenderà il posto di Anna (Maria Chiara Giannetta). Ma l’appuntato La Talpa (uno dei nuovi personaggi della stagione) giunge con altra persona, ovvero Doc.

È proprio lui a salvare La Talpa da un malore improvviso, ripristinando un po’ d’ordine e calma in caserma. Resta, però, il mistero: chi sarà il nuovo Capitano? Ecco che, allora, l’appuntamento per scoprirlo è alla prima puntata di Don Matteo 14.

Quando Doc incontrò Don Matteo nel 2020

Quando inizia Don Matteo 14?

Non è il primo crossover tra le due serie tv: nel 2020 fu Don Matteo a lanciare la prima stagione di Doc-Nelle tue mani, con il parroco interpretato da Terence Hill (che ricordiamo ha lasciato la serie nella tredicesima stagione, lasciando il posto del protagonista a Raoul Bova) e Cecchini in trasferta a Milano, dove ad attenderli c’era il personaggio di Luca Argentero.

Non resta, ora, che attendere Don Matteo 14, che Raiuno manderà in onda da giovedì 21 marzo 2024 per dieci prime serate. Tra le novità del cast, l’ingresso di Eugenio Mastandrea nei panni del Capitano Diego Martini.

L’uomo giunge a Spoleto per conquistare l’ex fidanzata, la Pubblico Ministero Vittoria Guidi, a cui darà volto Gaia Messerklinger (vista di recente in Supersex). I fan di Anna e Marco, però, non temano: Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico saranno presenti anche in questa stagione, anche se in misura minore.