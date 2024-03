Don Matteo slitta a settembre. A L’Eredità viene tagliato il promo con Raoul Bova

Una registrazione troppo datata e un’ospitata sorpassata dagli eventi. Potremmo sintetizzare così la partecipazione di Raoul Bova alla puntata speciale de L’Eredità di sabato sera. Un appuntamento dedicato alla storia della Rai, con l’attore invitato in studio per promuovere il ritorno di Don Matteo, originariamente previsto per il 4 aprile.

Programmazione tuttavia stravolta nei giorni scorsi, con Viale Mazzini che ha deciso di rinviare al prossimo autunno l’attesa messa in onda della quattordicesima stagione. Così facendo, però, la presenza di Bova ha perso senso e pretesto.

Per non parlare dei riferimenti alla partenza della fiction che fu di Terence Hill, citata ma in maniera vaga, anche grazie a palesi tagli in fase di montaggio. La puntata de L’Eredità, evidentemente registrata prima dei recenti stravolgimenti di palinsesto, è stata quindi ripulita e resa neutra, nonostante un Marco Liorni entusiasta nell’annunciare un suo cameo in uno dei futuri episodi.

A causare lo slittamento di Don Matteo è stato l’accordo raggiunto con Sky per la trasmissione in chiaro di due partite delle italiane impegnate nei quarti di finale di Europa League (Milan-Roma e Atalanta Liverpool). Un’intesa che interesserà pure le semifinali, dove di sicuro approderà una squadra del nostro Paese.

Questo significherà avere i giovedì occupati l’11 e 18 aprile e il 2 e 9 maggio. Ostacoli che avrebbero costretto Don Matteo ad un fastidioso slalom. Per la cronaca, la collocazione autunnale non si verificava da ben tredici anni, con l’ottava stagione della serie che partì il 15 settembre 2011 e si concluse l’8 dicembre.

Pertanto, il 4 aprile Rai 1 rispolvererà La fortuna di Laura, film tv della collana Purché finisca bene con Lucrezia Lante Della Rovere, Andrea Pennacchi ed Emanuela Grimalda.