Don Matteo 14 slitta all’autunno 2024: la notizia ha iniziato a circolare ieri sera, giovedì 21 marzo 2024, su anticipazione di Tv Sorrisi e Canzoni. TvBlog può confermarlo: la quattordicesima stagione di Don Matteo andrà in onda nella prossima stagione televisiva e non più in quella corrente.

Don Matteo 14 rinviato, le motivazioni

Se c’è la conferma dello slittamento di qualche mese della messa in onda dei nuovi episodi della storica fiction di Raiuno prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle), restano top secret le motivazioni. Evidentemente, possiamo ipotizzare, la Rai ha preferito posizionare uno dei suoi titoli più forti ad inizio stagione e non in coda.

Don Matteo 14 sarebbe infatti dovuto cominciare giovedì 4 aprile, per dieci prime serate, concludendosi il 6 giugno. Anche se fossero stati posizionati dei doppi appuntamenti settimanali, la serie si sarebbe conclusa a maggio inoltrato, quando la tv generalista inizia a chiudere i battenti in vista della vicina estate.

Ecco che, allora, mandare in onda Don Matteo 14 quando la tv inizia a rallentare (e sopratutto quando la platea televisiva inizia a diminuire, complice l’allungamento delle giornate e la voglia di trascorrere le serate all’aperto) avrebbe potuto recare qualche danno in termini di ascolti.

“Custodire” la nuova stagione fino alla prossima stagione può essere invece inteso come sinonimo di stima verso il prodotto, che non poche soddisfazioni ha regalato a Raiuno negli anni scorsi. Una partenza ad inizio stagione potrebbe sicuramente regalare maggiore visibilità.

Quando va in onda Don Matteo 14?

Si parla di autunno 2024, dunque, per rivedere Raoul Bova nei panni di don Massimo, il sacerdote che nella tredicesima stagione ha preso il posto di Terence Hill. Tra settembre e ottobre, quindi, Don Matteo 14 andrà in onda su Raiuno. Intanto, tutti gli appassionati della serie possono rivedere gli episodi passati in streaming su RaiPlay.

Don Matteo 14, le anticipazioni

Dopo l’addio ad Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico), presenti solo in alcuni episodi, arriva a Spoleto il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), in città per riconquistare la sua ex, la Pubblico Ministero Vittoria Guidi (Gaia Messerkinger) che, stanca del suo carattere patologicamente chiuso e al limite dell’ossessivo-compulsivo, ha rotto con lui e sta per sposarsi con un altro.

Martini ignora che ad attenderlo ci sia il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), pronto a complicargli la vita con il suo carattere esuberante, ma anche a offrirgli un tetto e un’amicizia sincera. E ignora anche che Don Massimo sia un ex Carabiniere leggermente propenso a immischiarsi nelle indagini (e a risolverle).

Ma ignora soprattutto che la sorella, anzi, sorellastra, di Don Massimo, Giulia (Federica Sabatini), è anche lei in città, accolta in canonica da suo fratello nonostante un passato difficile che li divide e gravi problemi con la giustizia.

E sarà proprio lei, Giulia, portatrice di guai, amica-nemica del nuovo Capitano che lo aiuterà a scoprire la bellezza della condivisione e dell’empatia. E nel frattempo, Giulia e Don Massimo dovranno guarire le ferite del passato e, con pazienza e delicatezza, riscoprire la bellezza del rapporto fraterno che li lega.