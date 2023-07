Le riprese di Don Matteo 14 sono cominciate da qualche settimana, ma la prima foto ufficiale è giunta solo nelle ore scorse. E non la classica foto di rito, ma un’immagine che svela un’importante novità della prossima stagione, ovvero chi sarà il nuovo Capitano della serie.

Avete letto bene: Don Matteo 14 vedrà tra i nuovi personaggi (l’ingresso di new entry ogni stagione è un’abitudine per la fiction) un Capitano tutto nuovo, che prenderà dunque il posto del Capitano Anna Oliveri (Maria Chiara Giannetta).

Un ruolo che toccherà ad Eugenio Mastrandrea, attore già visto ne La Fuggitiva e che sta conquistando anche il mercato internazionale: è stato infatti co-protagonista della miniserie di Netflix From Scratch e sarà nel cast di “The Equilizer 3”. Mastrandrea (no, nessuna parentela con Valerio Mastandrea, anche perché i cognomi sono differenti) interpreterà Diego Martini, che giunge a Spoleto con un obiettivo preciso, che introdurrà l’altro nuovo personaggio della serie.

Martini vuole infatti riconquistare la sua ex, la Pubblico Ministero Vittoria Guidi, a cui darà volto Gaia Messerklinger, anche lei vista in alcune fiction italiane, tra cui Cuori, in cui interpreta il personaggio di Agata. Tornando ai personaggi, Vittoria, stanca del carattere patologicamente chiuso e al limite dell’ossessivo-compulsivo di Diego, ha rotto con lui e sta per sposarsi con un altro.

Partirà da qui la dinamica del tira e molla che coinvolge, in ogni stagione di Don Matteo, il Capitano dei Carabinieri ed il Pm. Ma a questo proposto, che fine faranno la già citata Anna e Marco, interpretato da Maurizio Lastrico?

La sinossi ufficiale della serie parla di “addio” ai due personaggio, dopo il lieto fine da loro ottenuto nel finale della tredicesima stagione. Ma a rassicurare tutti che ci sarà modo di salutare adeguatamente i due personaggi sono stati proprio loro due, con un video-scherzo pubblicato sui social:

“Ci siamo anche quest’anno! Siamo contenti, non vi diciamo per quante puntate ci saremo, ma promettiamo che reciteremo meglio di questo video! Ci vediamo a Spoleto!”

Per Anna e Marco, dunque, ci sarà la possibilità di effettuare un passaggio di testimone con i nuovi personaggi, cosa non avvenuta in passato. Un segno, questo, della consapevolezza da parte degli sceneggiatori e produttori dell’affetto che il pubblico nutre verso di loro.

Un affetto che potrà essere riversato nei nuovi impegni dei due interpreti: Giannetta tornerà in autunno con Blanca 2, mentre Lastrico sarà nella seconda stagione di Call My Agent Italia. Per quanto riguarda Don Matteo 14 (con il confermato Raoul Bova nei panni del nuovo protagonista), invece, dovremo aspettare l’inizio del 2024.