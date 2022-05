Produzione e sceneggiatori lo hanno detto da subito: per capire se Don Matteo 14 si farà, bisognerà aspettare la fine della tredicesima stagione ed il suo responso in termini di ascolti e di gradimento delle puntate che hanno segnato una svolta nella storia della fiction italiana più longeva (è in onda dal 2000!).

Ebbene, quel giorno è arrivato: giovedì 26 maggio 2022, con il decimo episodio dal titolo “Dimenticando Matteo”, si chiude la stagione che ha chiesto ai telespettatori un… “atto di fede”: accettare l’addio di Terence Hill e dare il benvenuto a Raoul Bova ed al suo don Massimo. La notizia dell’ultima di scena di Hill, che TvBlog aveva dato in anteprima nel maggio 2021, inizialmente non fu presa benissimo dai fan, alcuni dei quali minacciarono di smettere di seguire la serie. Evidentemente, però, molto di loro si sono ricreduti.

Numeri alla mano, Don Matteo 13 ha continuato a ottenere buoni risultati anche dopo il quarto episodio, quello appunto con la misteriosa uscita di scena dello storico protagonista (che poi abbiamo scoperto essere andato in missione segreta in Sudan per aiutare un amico missionario). La media dei primi nove episodi (su dieci totali, recuperabili su RaiPlay) è infatti di 5,9 milioni di telespettatori (share del 26,4%).

Insomma, se dovessimo guardare ai soli numero Don Matteo 14 è praticamente scontato: per Lux Vide la scommessa è vinta, e gli sceneggiatori possono mettersi al lavoro per pensare ai nuovi episodi, la cui messa in onda (una volta ufficializzata la nuova stagione da Rai Fiction) potrebbe avvenire come da tradizione tra due anni, quindi nel 2024.

Don Matteo Don Matteo 13, debutta anche il Vescovo Giancarlo Magalli. E gli ascolti senza Terence Hill reggono Ma Raoul Bova sarà presente anche in Don Matteo 14? Anche in questo caso, nulla sembrerebbe dire il contrario: da parte del pubblico l’accoglienza del suo don Massimo è stata calorosa, così come l’attore stesso ha commentato positivamente l’esperienza sul set e la difficile eredità che ha dovuto raccogliere.

Ovviamente, l’apertura del set dovrà tenere conto dei suoi altri impegni tv, in primis Buongiorno Mamma 2, seconda stagione della fiction di Canale 5 che lo vedrà nuovamente a fianco di Maria Chiara Giannetta (quest’ultima attesa anche sul set di Blanca 2), oltre alle possibilità di una seconda stagione di Giustizia per tutti, sempre per Canale 5. Ma una cosa sembra ormai certa: Don Matteo 14 s’ha da fare, l’unico dubbio che ci resta è il nome stesso della serie, che potrebbe restare lo stesso lasciando sempre aperta la porta ad un ritorno -anche temporanea- di Terence Hill.