E’ una primavera d’oro, per Raoul Bova. Mentre su Raiuno lo stiamo vedendo come nuovo protagonista di Don Matteo 13, l’attore è pronto per una nuova avventura seriale, ma su Canale 5. Si chiama Giustizia per tutti la fiction di cui è protagonista, nei panni di un uomo appena uscito di prigione in cerca della verità sull’omicidio di sua moglie. Vi intriga come premessa? Per saperne di più proseguite nella lettura!

Giustizia per tutti, quando inizia?

Mediaset ha annunciato la partenza della nuova fiction da mercoledì 18 maggio 2022, dando così a questa nuova produzione di Canale 5 la serata del mercoledì sera, come già accaduto nei mesi scorsi ad altre fiction della sua rete ammiraglia.

Giustizia per tutti, la trama

Roberto Beltrami (Bova) è uno stimato fotografo, condannato a trent’anni di prigione per l’omicidio di sua moglie Beatrice, affermato avvocato di un importante studio Torinese. Fu lui a trovare il suo corpo, e così facendo contaminò la scena del crimine. Roberto non si arrese, di fronte alle ingiuste accuse, ed in carcere decise di laurearsi in legge.

Dieci anni dopo, esce di prigione con una vita da iniziare da capo. La più grande occasione per Roberto arriva da Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales), figlia del titolare dello studio legale dove lavorava Beatrice. Victoria vuole che lui collabori con il suo studio per difendere coloro che, proprio come lui, sono stati vittime di malagiustizia. Così Roberto inizia un nuovo percorso, che gli permetterà di scoprire parecchie cose, anche riguardanti il suo passato e quello della moglie.

Giustizia per tutti, il cast

Alla guida del cast principale della fiction, come detto, troviamo Raoul Bova, qui affiancato dalla sua compagna Rocío Muñoz Morales, ma anche da numerosi altri attori.

Raoul Bova è Roberto Beltrami

Rocío Muñoz Morales è Victoria Bonetto

Anna Favella è Daniela

Francesca Vetere è Giulia

Elia Moutamid è Fabio

Silvia Lorenzo è Lucia

Jacopo Crovella è Sebastiano

Giulia Battistini è Chiara

Beppe Rosso è l’avvocato Carlo Bonetto

Giustizia per tutti, regia e sceneggiatori

A dirigere la serie è Maurizio Zaccaro, regista di numerose fiction, come Il sindaco pescatore, A testa alta e Le ragazze dello swing. La serie è scritta da Andrea Nobile (Distretto di Polizia), Salvatore De Mola (Il Commissario Montalbano), Marcello Olivieri (Il Commissario Nardone), Nicholas Di Valerio e Maurizio Zaccaro. A produrre, Showlab ed Rb Produzioni (quest’ultima di proprietà di Raoul Bova), per Mediaset.

Giustizia per tutti, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa. Canale 5 li manda in onda due per volta, per tre prime serate. Il finale di stagione è quindi trasmesso il 1° giugno.

Giustizia per tutti, dov’è stato girato?

La location della fiction è Torino, tant’è che è stata realizzata con il contributo della Film Commission Torino Piemonte e con la Regione Piemonte. Numerose le location scelte: la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno alle Vallette, dove è stato riprodotto il Carcere; gli Uffici del Giudice di Pace, sempre alle Vallette, che nella finzione è divenuto il commissariato; lo Studio Legale dell’Avvocato Luca Olivetti.

L’appartamento del protagonista è stato ricostruito presso l’Hotel Sara, in Via Galliari – quartiere San Salvario. L’esterno della casa del protagonista è stato realizzato sempre in via Galliari, dove si trova anche il bar riprodotto nel locale Enò.

Gli esterni sono stati realizzati soprattutto in strade e quartieri della Barriera di Milano, di Aurora e Mirafiori Sud. Tra le location istituzionali, l’Ospedale Regina Margherita (Città della Salute), Palazzo Nuovo (Università di Torino) ed il Palazzo ex Curia Maxima di Via Corte d’Appello. Le riprese si sono effettuate tra il 2019 ed il 2020.

Giustizia per tutti, dove vederlo?

E’ possibile vedere la fiction in onda su Canale 5, oppure in streaming su Mediaset Play, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.