Lunedì 6 maggio 2024, si è svolta l’ultima registrazione di quest’edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Daniele ha proceduto con la sua scelta e ha deciso di uscire dal programma insieme a Gaia che gli ha risposto di sì.

Daniele, prima della scelta, ha trascorso un giorno in una villa insieme a Gaia e Marika, promettendo di non baciare nessuna delle due corteggiatrici. In studio, sono state trasmessi sia le ultime esterne che gli RVM con i momenti migliori dei loro percorsi. Durante il video riguardante i migliori momenti vissuti con Gaia, Daniele si è messo a piangere.

Marika, dopo aver saputo di non essere la scelta, ha augurato il meglio a Daniele ed è andata via.

Anche Ida Platano e Mario hanno preso parte a questa registrazione. Mario ha ribadito il proprio forte interesse nei confronti di Ida, dichiarando anche di essere andato sotto casa di Ida con la speranza di vederla. Ida, però, in quel frangente, ha deciso di non incontrarlo. Al termine del confronto, Ida e Mario si sono detti addio definitivamente.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Cristiano e Asmaa hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.