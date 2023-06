Le repliche della prima stagione di Blanca, su Raiuno a partire dal 4 giugno 2023 (ma sono già disponibili su RaiPlay), ci riportano a chiederci quando andrà in onda la stagione 2 di questa serie targata Lux Vide che, due anni fa, conquistò il pubblico televisivo e non solo. Qualche indizio sulla partenza di Blanca 2, in effetti, c’è già.

Le riprese dei nuovi episodi della seconda stagione, che si sono svolte sempre a Genova, si sono concluse i primi giorni di maggio: i mesi estivi serviranno quindi alla post-produzione e, più in generale, alla sistemazione degli ultimi dettagli prima di poter avere il prodotto pronto per andare in onda.

L’uscita di Blanca 2 dovrebbe quindi avvenire nella stagione 2023-2024. Ad oggi, la Rai non ha ancora comunicato i palinsesti autunnali (cosa che avverrà tra luglio ed agosto), ma è molto probabile che Blanca 2 possa vedere la luce tra settembre ed ottobre, quindi al debutto della stagione. Va detto che c’è anche l’ipotesi della messa in onda invernale, dunque nei primi mesi del 2024.

Fiction Blanca 2, riprese finite: la seconda stagione su Raiuno nella prossima stagione La seconda stagione continuerà a seguire la protagonista Blanca Fernando (Maria Chiara Giannetta), che diventerà una vera e propria consulente della Polizia. La seguiremo alle prese con nuovi casi di puntata, ma scopriremo anche nuovi dettagli sulla sua famiglia, già al centro della prima stagione.

Non mancherà l’attenzione per il lato sentimentale, con la storia tra Blanca e l’Ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), che nel frattempo si farà affiancare da una nuova presenza facendo ingelosire la protagonista, e l’intromissione tra i due di Sebastiano (Pierpaolo Spollon) che, dopo il colpo di scena della prima stagione, sarà ancora presente nel cast.

A proposito del cast, ritroveremo Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca; l’amica Stella (Federica Cacciola) ed il Commissario Bacigalupo (Enzo Paci). Immancabile anche la presenza di Linneo, il cane guida che accompagna Blanca ovunque. Pochi mesi, dunque, per rivederli tutti quanti e scoprire i nuovi personaggi che faranno parte di Blanca 2, a cui andrà il difficile ma non impossibile compito di bissare il successo della prima stagione.