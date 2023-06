In attesa della seconda stagione, Raiuno ha deciso di proporre per l’estate 2023 le repliche di Blanca, la serie tv poliziesca che. ha debuttato del 2021 ottenendo un grande consenso di pubblico e critica e che vede protagonista Maria Chiara Giannetta, volto orami noto della fiction italiana. Se volete rinfrescarvi la memoria, siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Blanca serie tv, puntate

Prima puntata, 4 giugno 2023 (22 novembre 2021): “Senza Occhi”

La giovane Blanca Ferrando lascia la casa in provincia in cui viveva con il padre Leone e si trasferisce in quella che la sua famiglia ha in città, a Genova, dove sta per iniziare il tirocinio in Polizia. Al Commissariato di San Teodoro non sono in pochi a chiedersi come possa essere utile una donna come lei, non vedente. Ma Blanca dà subito dimostrazione di intraprendenza, quando una donna con cui aveva scambiato due parole, Margherita (Margareth Madè), viene uccisa. Il sospettato principale è il marito (Antonio Ornano), ma la figlia Lucia cerca di scagionarlo. Eppure, la posizione dell’uomo si fa sempre più critica. Mentre Blanca cerca di capire se sia stato davvero lui o no ad ucciderla, fa la conoscenza dell’Ispettore Liguori, con cui instaura un rapporto di amicizia, così come diventa amica del cuoco Nanni, che rimane velocemente attratto da lei. Blanca, pian piano, rivela il suo passato: ha perso la vista a dodici anni ed ha deciso di entrare in Polizia -occupandosi di decodage, ovvero dell’ascolto delle intercettazioni- per rendere giustizia alla sorella Beatrice, uccisa dal fidanzato.

Seconda puntata, 5 giugno 2023 (29 novembre 2021): “Fantasmi”

Il corpo del sedicenne Camillo viene ritrovato in un antico palazzo. Il caso colpisce in particolare Liguori: quel palazzo è lo stesso in cui è cresciuto e che si porta con sé dolorosi ricordi. Non solo: il principale sospettato è lo zio dell’Ispettore. Blanca cerca di fare chiarezza sul caso, mentre prova anche a stare vicina a Lucia, a cui si è affezionata. Sentimentalmente, invece, è divisa tra Liguori e lo chef Nanni. Dal passato, infine, torna qualcuno che rischia di compromettere la sua credibilità.

Terza puntata, 11 giugno 2023 (6 dicembre 2021): “Io ballo da sola”

Blanca, dopo aver scoperto che Liguori si frequenta con Marinella, decide di metterci una pietra sopra e di non pensare più all’Ispettore. Ma proprio quando pensa di esserci riuscita, Gabriele, figlio della donna, scompare. Inizialmente Bacigalupo pensa ad un allontanamento, ma Blanca scopre che è stato rapito. La protagonista ascolta le intercettazioni dei rapitori, ma vuole anche intervenire sul campo. Ma la sua scelta avrà delle conseguenze gravi per lei.

Quarta puntata, 13 dicembre 2021: “Blu profondo”

La squadra deve indagare su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, un ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Indagando, Blanca si chiede se una persona possa davvero cambiare, mentre cerca di capire i suoi sentimenti per Liguori e per Nanni. Il tutto, mentre qualcuno continua a spiarla a sua insaputa.

Quinta puntata, 20 dicembre 2021: “Macchie”

L’omicidio di una giovane dottoranda in Ingegneria costringe Liguori a fare ancora i conti con il passato: l’avvocato del petroliere Piccardo, principale sospettato, è infatti sua madre Livia. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il loro rapporto ed i relativi problemi, mentre Blanca è inconsapevole di tutto ciò. Non solo: la ragazza è sempre ignara del fatto che Nanni, con cui si è avvicinata sempre di più, continua a spiarla di nascosto tramite alcune telecamere posizionate a casa sua.

Sesta puntata, 21 dicembre 2021: “Tornando a casa”

Il caso a cui deve lavorare Blanca le riguarda molto da vicino: ha infatti a che fare con Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che la protagonista aveva indicato come colpevole per l’omicidio della sorella Beatrice. Tempo prima, Carmine aveva raggiunto Blanca dicendole che il figlio, dopo essere stato in carcere, si era suicidato; cosa che però secondo suo zio Alberto non è vera: il ragazzo è morto a causa di un incidente. Intanto, Blanca non sa di essere in pericolo: Nanni ha continuato a drogarla e sembra avere pronto un piano per catturarla.

Blanca serie tv, quando va in onda?

Le repliche della prima stagione della serie tv vanno in onda da domenica 4 giugno 2023, ogni domenica sera, su Raiuno, con un doppio appuntamento settimanale previsto per lunedì 5 giugno.

Blanca serie tv, la trama

Al centro del racconto troviamo(Maria Chiara Giannetta), giovane donna che all’età di 12 anni, a causa di un incendio, ha perso la vista. L’omicidio della sorella maggiore per mano del fidanzato violento matura in lei un forte senso di giustizia tanto che, da grande, realizza il suo sogno di entrare in Polizia, nel Commissariato di Genova.

Blanca è specializzata in décodage, ossia l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori. Un lavoro che potrebbe confinarla in un ufficio, ma che Blanca percepisce solo come l’inizio della sua missione in Polizia. Andando contro la diffidenza di numerosi colleghi, che trovano nella sua disabilità un ostacolo per le indagini, Blanca si rivela essere preziosa nella risoluzione dei casi: la vista spesso distrae, ma la voce non mente mai. Entra così a far parte del team, guidato dal Commissario Bacigalupo (Enzo Paci), andando contro i dubbi dello zio magistrato Alberto (Antonio Zavatteri), che vorrebbe proteggerla.

Blanca inizia così a farsi valere, facendosi accompagnare sia nella vita privata che in quella professionale da Linneo, il suo cane guida, un bulldog femmina che la difende e la conforta. Ma non c’è solo il lavoro: la protagonista, che lega con Lucia (Sara Ciocca), figlia dodicenne della prima vittima su cui indaga, si ritrova in un triangolo amoroso con l’Ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno), uomo dai molti segreti, e l’amico cuoco Nanni (Pierpaolo Spollon). Tra loro due, aiutata dall’amica estetista Stella (Federica Cacciola), Blanca deve decidere a chi dare il suo cuore e la sua fiducia.

Blanca serie tv, cast

A guidare il cast della fiction, nei panni della protagonista, C’è Maria Chiara Giannetta, attrice che si è fatta conoscere al grande pubblico per il ruolo del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo, ma che fa anche parte del cast di Buongiorno, Mammma! Al suo fianco, attori molto presenti nelle fiction italiane, come Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando: giovane e vitale, all’età di 12 anni ha perso la vista in un incendio. Sua sorella Beatrice (Isabella Mottinelli) è stata uccisa, motivo per cui è alimentata dalla sete di giustizia da sempre, tanto da decidere di voler lavorare in un Commissariato di Poliza. Quando arriva in quello di Genova, dovrà affrontare la diffidenza di molti, dimostrando di saper fare bene il suo lavoro sfruttando tutti gli altri sensi.

Giuseppe Zeno è l’Ispettore Michele Liguori: il primo a restare affascinato da Blanca. Figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli, grazie alla protagonista ritrova quel senso della giustizia che aveva un po’ perso. Un vero sciupafemmine, sarà proprio Blanca a fargli perdere la testa.

Pierpaolo Spollon è Nanni: giovane chef che Blanca conosce recensendo con delle critiche negative un piatto da lui preparato. I due così si conoscono e, dopo uno scontro iniziale, diventano amici e, forse, qualcosa di più.

Enzo Paci è il Commissario Mauro Bacigalupo: una volta con molto più entusiasmo, ora affronta il lavoro con cinismo e puntando di arrivare alla pensione senza problemi. L’arrivo di Blanca scombussolerà i suoi piani.

Gualtiero Burzi è Nello Carità: è la spalla di Bacigalupo e Liguori, protagonista delle loro schermaglie. Blanca travolge anche la sua vita, ma Nello ne rimane affascinato. Non ha mai incontrato una stagista che lavora con lo stesso impegno degli altri poliziotti e risolve così brillantemente i casi.

Sara Ciocca è Lucia Ottonello: figlia della donna vittima del caso della prima puntata, è una ragazza dalla lingua tagliente e molto sveglia. I suoi genitori hanno perso l’attività dopo il crollo del Ponte Morandi, e questo ha danneggiato la serenità della sua famiglia. Instaura un rapporto speciale con Blanca.

Antonio Zavatteri è Alberto Ferrando: zio di Blanca e Magistrato che, lavorando in Procura, ha spesso a che fare con il Commissariato. Non gli piace che la nipote lavori in Polizia: l’ha vista crescere ed è preoccupato per lei.

Ugo Dighero è Leone Ferrando: il padre di Blanca, l’unico veramente abituato al suo atteggiamento; è rimasto in paese, mentre Blanca si è trasferita nell’appartamento in città. Quando ha perso la vista, è stato lui ad affiancarle il cane Linneo ed a spronarla. Oggi è orgoglioso di lei, ma è comunque perplesso per il lavoro che ha scelto di fare.

Federica Cacciola è Stella: amica di Blanca, un’estetista senza filtri a cui la protagonista si affida per ricevere alcuni consigli.

Sandra Ceccarelli è Livia Timperi: madre di Liguori, è un avvocato di successo che non perde mai una causa. Con il figlio, però, le cose non vanno così bene. Tutto risale all’infanzia dell’Ispettore, quando scopre un segreto che incrina il suo rapporto con la donna.

Blanca serie tv, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata di cento minuti. L’ultima puntata va in onda, in replica, il 2 luglio.

Blanca 2, quando andrà in onda?

Da tempo si sa che Blanca avrà una seconda stagione. Per ora, però, Raiuno non ha ancora comunicato la data di messa in onda dei nuovi episodi: possiamo ipotizzare che la serie tornerà in palinsesto nella stagione 2023-2024.

Blanca serie tv, regista e sceneggiatori

A dirigere i sei episodi della serie sono Jan Maria Michelini (già dietro la macchina da presa di serie come Don Matteo, Un Passo dal Cielo, Diavoli ed I Medici) e Giacomo Martelli (regista di Squadra Antimafia: Palermo Oggi e della seconda stagione di Rosy Abate: La serie).

La serie è scritta, invece, da Francesco Arlanch (Doc-Nelle tue mani) e Mario Ruggeri (Diavoli), con Luisa Cotta Ramosino (Made in Italy) e Lea Tafuri (Tutto può succedere), mentre è prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Blanca è la prima serie al mondo realizzata con l’utilizzo dell’olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo dell’uomo. Inoltre, ha beneficiato di una speciale consulenza artistica da parte del Maestro Andrea Bocelli.

Blanca serie tv, libro

La storia di Blanca Ferrando è tratta dalla serie di libri scritti dalla scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi. Il primo, “Blanca”, risale al 2009; a questo hanno fatto seguito “Tre, numero imperfetto” (2012), “Rosso Caldo” (2014) e “La danza dei veleni” (2019), tutti editi da Edizioni e/o.

Blanca serie tv, il cane Linneo

© Lux Vide

Oltre al cast di attori ed attrice, la serie ha anche un protagonista animale: è Linneo, il cane guida che affianca Blanca nella sua vita di tutti i giorni. Il cane è un bulldog femmina americano ed il suo vero nome è Fiona.

Blanca serie tv, dov’è stato girato?

La location principale della serie è Genova, il suo porto ed i suoi vicoli. Le riprese della serie si sono anche svolte anche in alcuni Comuni limitrofi, come Arenzano e Rapallo. Blanca è stata realizzata in collaborazione con la Genova Liguria Film Commission.

Blanca serie tv su Netflix e RaiPlay

La prima stagione della serie tv è disponibile in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie. Blacnca è però anche nel catalogo di Netflix.