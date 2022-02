Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022, tra Pedro, Blanca e la cecità

Maria Chiara Giannetta aveva detto di voler portare a Sanremo 2022 la simpatia e la spontaneità che tanto era piaciuta ad Amadeus nella puntata dei Soliti Ignoti – Il ritorno che l’aveva vista concorrente, con una punta di Drusilla, tanto apprezzata ieri.

Un inizio vivace, in cui la gioventù, l’incoscienza, il voler essere all’altezza di questo invito al matrimonio reale – come l’ha definito in conferenza stampa – regala freschezza. Segue uno sketch scritto con Lastrico, suo partner a Don Matteo, in cui costruiscono un dialogo fatto con titoli e frasi di canzoni (niente di originalissimo ma ben fatto, anche se lunghetto) che si chiude con un accenno a Pedro, di Raffaella Carrà. Infine, come vuole lo schema dei Festival di Amadeus, si scompare per cambi d’abito, si lancia quale brano e poi si ha un po’ di spazio per un monologo sociale- civile-morale.

Inevitabilmente a Maria Chiara Giannetta tocca la traccia della disabilità. Cosa portare all’Ariston se non la sua esperienza con la cecità interpretata in Blanca? Un invito all’ascolto, che segue idealmente quello di Drusilla della serata precedente, e che si costruisce presentando i ‘guardiani’, ovvero chi l’ha accompagnata nell’affrontare e raccontare la cecità di Blanca. I suoi trainer al buio.

Perché i monologhi delle tante donne volute da Amadeus sul palco debbano essere sempre scritti con la lacrima in punta di ciglia mi sfugge. Il tutto lasciando i guardiani lì sul palco, a mo’ di belle statuine, mentre qualcuno – vedente – ne descrive le qualità e le capacità, come quella di muoversi con disinvoltura in teatri di posa pieni di insidie. Niente, dal loop del momento triste non se ne esce. Non è emozione, è incapacità di avere altre chiavi di racconto. Sì, altri punti di vista.

Il top è che subito dopo il momento contrito si danno le informazioni per risintonizzare i televisori per il nuovo switch-off. “Se non riuscite a vedere i canali Rai…“.

Mi sembra perfetto.

Sanremo 2022 continua, intanto. E raccogliendo l’invito fatto dai ‘guardiani di Blanca’ lasciando il palco “non perdiamoci di vista”.