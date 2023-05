La prossima stagione tv sarà quella del ritorno (anche) di Blanca: la stagione 2 della fortunata serie tv di Raiuno prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction è sempre più vicina. Le riprese dei nuovi episodi si sono infatti concluse da poco: giusto il tempo di mettere mano alla post-produzione ed agli ultimi dettagli, e poi Blanca 2 sarà pronta per andare in onda.

Il tempo per confezionare i nuovi episodi, va detto, c’è: anche se Raiuno dovesse decidere (ma lo scopriremo solo alla presentazione dei palinsesti, che quest’anno dovrebbe tenersi a luglio) di trasmettere la seconda stagione in autunno, la produzione ha davanti a sé tutta l’estate per lavorare al meglio sulle fasi finali che porteranno al prodotto finito.

Intanto, i fan che aspettano con trepidazione Blanca 2 possono ingannare l’attesa con le prime immagini rilasciate dalla casa di produzione: nessuno spoiler, ma qualche scatto rubato durante le riprese svoltesi a Genova. Protagonista Maria Chiara Giannetta, che con Blanca ha trovato la sua consacrazione televisiva, affiancata anche nella prossima stagione da Giuseppe Zeno (l’Ispettore Liguori) e Pierpaolo Spollon (Sebastiano).

Per quanto riguarda la trama, poche le informazioni a disposizione: sappiamo che scopriremo qualcosa di più sulla famiglia di Blanca e su alcuni segreti legati ad essa. La protagonista, inoltre, diventa una vera e propria consulente della Polizia, ruolo che la spingerà verso nuove sfide all’interno del Commissariato San Teodoro.

Torneranno, poi. gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo; Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca; l’amica Stella (Federica Cacciola) ed il Commissario Bacigalupo (Enzo Paci). Per quanto riguarda l’ispettore Liguori, farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato, mentre di Sebastiano scopriremo nuovi lati inediti. Arriveranno anche personaggi nuovi che costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato e a decidere chi vuole essere.

Al motto de “La vita è una figata”, anche Blanca 2 unirà giallo e romantic comedy in una chiave tutta nuova, che le è valsa per la prima stagione la vittoria come serie più innovativa del DQ Craft Award al C21 International Drama Awards, uno dei premi più importanti nel panorama dell’entertainment. Blanca 2 è diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, con la sceneggiatura di Francesco Arlanch e Mario Ruggeri. La serie è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi con al centro le indagini della protagonista.