Il Cantante Mascherato, l’Orsetto è Simone Montedoro

L’Orsetto della seconda edizione de Il Cantante Mascherato è l’attore Simone Montedoro.

La finale dello show condotto da Milly Carlucci, infatti, si è aperta con lo spareggio tra l’Orsetto e la Farfalla, vinto da quest’ultima grazie al 52% dei voti.

Per la sua ultima esibizione, l’Orsetto ha scelto la canzone Ti porto via con me di Jovanotti.

Nelle precedenti puntate, i nomi più gettonati dalla giuria sono stati quelli di Simone Montedoro (azzeccato da Caterina Balivo nel corso della terza puntata), Valentino Rossi e Paolo Belli.

Questa sera, Caterina Balivo ha confermato il nome di Montedoro, sostenuto anche da Costantino Della Gherardesca. Francesco Facchinetti ha optato ancora per Paolo Belli, Patty Pravo ha insistito su Antonio Cassano mentre Flavio Insinna ha fatto il nome di Riccardo Fogli.

Prima di togliersi la maschera, l’Orsetto ha duettato con Cristina D’Avena in un medley di sigle di cartoni animati.

Simone Montedoro, dopo essersi tolto la maschera, ha ringraziato Milly Carlucci per quest’esperienza de Il Cantante Mascherato: