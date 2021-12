Fiction Rai1, quando iniziano Non mi lasciare, Doc e La Sposa

La Rai ha deciso le date di messa in onda delle fiction che apriranno il 2022. Nell’anno che si sta per chiudere i prodotti di Rai Fiction si sono confermati cardine della programmazione della tv di Stato, garantendo quasi sempre ottimi riscontri in termini di ascolti. L’ultimo titolo – in ordine cronologico – ad aver sbancato l’Auditel è Blanca di Lux Vide, la cui prima stagione si è chiusa proprio ieri sera. Non è ancora ufficiale, ma appare praticamente certa la realizzazione della seconda stagione.

Si partirà su Rai1 domenica e lunedì 9 e 10 gennaio con Non mi lasciare (Rai Fiction-PayperMoon Italia), la serie thriller (regia di Ciro Visco) in 4 serate con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum.

Da giovedì 13 al via la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani (Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction) con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino, Marco Rossetti, Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri e Gaetano Bruno. Otto le serate in programma (le prime dirette da Beniamino Catena, le seconde da Giacomo Martelli).

Il lunedì successivo, ossia il 16 gennaio, sarà la volta di La Sposa, nuova serie in tre serate con Serena Rossi e Giorgio Marchesi (Rai Fiction-Endemol Shine Italy), per la regia di Giacomo Campiotti.