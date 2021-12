Non solo il Festival di Sanremo 2022 (sabato sera al Tg1 sono stati annunciati i 22 Big in gara). Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, per Massimo Ranieri sarebbe in arrivo un progetto televisivo targato Rai1, in cui dovrebbe far coppia con Clementino. Si tratterebbe di uno show musicale in onda in prima serata e collocato dopo la kermesse diretta e condotta da Amadeus.

Massimo Ranieri e Clementino si ritroverebbero a lavorare per la prima volta insieme in televisione. Entrambi originari della Campania (Ranieri è nato a Napoli, Clementino ad Avellino), sono rappresentanti di due differenti generazioni artistiche. Ranieri è un vero proprio mattatore dello spettacolo, con alle spalle una carriera straordinaria tra teatro, musica e televisione. Clementino è uno dei rapper più vivaci dei tempi recenti ed è da due stagioni coach di The Voice Senior su Rai1.

Per il momento non si conoscono particolari dettagli sul programma che vedrà protagonista l’inedita coppia formata da Massimo Ranieri e da Clementino, ma la certezza è che centrale nel racconto televisivo sarà la musica.

L’esperienza (non poco travagliata, soprattutto in termini di collocazione in palinsesto) più recente di Ranieri nel piccolo schermo risale a circa un anno fa, con il programma Qui e Adesso, trasmesso in prime time da Rai3. In quell’occasione il cantante di Perdere l’amore era protagonista assoluto dello show, anche se nel corso delle serate si faceva affiancare da ospiti di grande richiamo come, per esempio, Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi. Stavolta, invece, dovrebbe trattarsi di un vero e proprio programma tv pensato e messo in scena rigorosamente in tandem con Clementino.