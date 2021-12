Sanremo 2022, cantanti e canzoni

Amadeus annuncia i 22 cantanti di Sanremo 2022 scelti dalla Direzione e della Commissione Artistica questa sera, sabato 4 dicembre, con due collegamenti nel corso del Tg1 delle 20. Una scelta evidentemente motivata dal fatto di voler bruciare un’eventuale nuova anteprima al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che nei giorni scorsi ha ‘anticipato’ 16 dei 22 nomi che – con molta probabilità – vedremo sul palco dell’Ariston dal 1° al 5 febbraio 2022.

Da quell’anteprima, il direttore artistico Amadeus ha fatto apportare una modifica al Regolamento del Festival proprio per lasciarsi la possibilità di annunciare i cantanti di Sanremo 2022 al di fuori delle ‘ipotesi’ finora avanzate, ovvero a margine di Sanremo Giovani 2021, in onda su Rai 1 il 15 dicembre (e da cui verranno fuori gli ultimi nomi che comporranno la rosa dei cantanti in gara a Sanremo 2022) o per lo speciale dei Soliti Ignoti – Lotteria Italia del 6 gennaio, che già in altre occasioni ha segnato l’annuncio ufficiale del cast del Festival.

Non è la prima volta che si verifica questo ‘balletto’ tra Amadeus e Signorini: già due anni fa, infatti, Chi svelò in anteprima l’intero cast di Sanremo 2019, con la sola eccezione di Rita Pavone. L’anno scorso ci fu un tira e molla sul numero dei concorrenti – arrivati alla cifra monstre di 26 Big e 8 Giovani – e quest’anno si rinnova il copione ‘pre-Pandemia’. Da qui evidentemente la scelta di Amadeus di ‘bruciare’ un’eventuale nuova – e definitiva – anticipazione del settimanale Chi che sarebbe potuta arrivare martedì 7, a una settimana dalla finalissima di Sanremo Giovani.

A questo punto il ‘traino’ per l’attesa dei nomi dei cantanti di Sanremo 2022 che avrebbe potuto fare da filo conduttore per la finale di Sanremo Giovani ‘rischia’ di perdersi. Magari Amadeus e i suoi autori proveranno a creare qualche altra forma di attesa per il 72esimo Festival della Canzone Italiana utile a tenere alta l’attenzione – e gli ascolti – sulla gara che determinerà la rosa dei concorrenti.

Intanto il Tg1 delle 20 di sabato 4 dicembre si candida al suo record di ascolti.

Sanremo 2022, cantanti e canzoni

Questi i nomi anticipati da Signorini: