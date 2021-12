La Direzione di Rai1 ha appena comunicato di aver modificato il regolamento del Festival di Sanremo nella parte che riguarda le “disposizioni generali e finale“. In particolare, la novità è la seguente:

Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo.

Questo significa che Amadeus da oggi potrà in qualsiasi momento annunciare i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Annuncio che inizialmente era previsto per il 15 dicembre, in occasione della finale di Sanremo Giovani (i due vincitori prenderanno parte alla kermesse tra i Big).

La comunicazione della Rai (che non fornisce, però, nuove date ufficiali) arriva poche ore dopo la pubblicazione da parte del settimanale Chi della presunta lista (non completa) dei cantanti in gara al Festival in programma a febbraio prossimo. Non va dimenticato che due anni fa la rivista diretta da Alfonso Signorini spoilerò praticamente tutto il cast del Festival, scatenando l’ira di Amadeus. Che si ‘vendicò’ comunicando in maniera ufficiale a sorpresa i nomi degli artisti in gara in un’intervista concessa a fine dicembre al quotidiano La Repubblica. Un gesto che fu vissuto dal resto della stampa come uno sgarbo, per il quale il direttore artistico si scusò in seguito.

Sanremo 2022: i 16 big su 22 (+2) in gara (secondo le indiscrezioni)

Secondo il settimanale Chi, tra i Big in gara a Sanremo 2022 ci saranno Emma, Elisa, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese, Il Tre e Gianni Morandi.