Il regolamento di Sanremo Giovani 2021 cambia. A comunicarlo è stata la Rai, anche se va riconosciuto a Allmusicitalia il merito di averlo notato per primo. Il riferimento è alla serata che Rai1 trasmetterà il 15 dicembre in prime time, durante la quale saranno annunciati i vincitori di Sanremo Giovani e i Big in gara a Sanremo 2022.

La principale modifica riguarda il comma 4 dell’articolo 6, quello che prevedeva che a votare le canzoni in gara fossero la commissione musicale, la giuria televisiva (o da definire) e il televoto. A votare, secondo il nuovo regolamento, invece, saranno soltanto la Commissione musicale e in maniera autonoma il direttore artistico, cioè Amadeus, con un peso equamente diviso (50% e 50%).

Inoltre, l’articolo 10 che recita “il Direttore Artistico, in accordo con RAI-Direzione di RaiUno, elabora e cura il progetto della manifestazione, presiede i lavori della Commissione Musicale e/o della Giuria Televisiva in tutti i lavori di scelta delle canzoni/Artisti e svolge tutte le attività così come previste dal presente Regolamento” viene variato e nel nuovo testo vigente recita:

Il Direttore Artistico, in accordo con RAI-Direzione di RaiUno, elabora e cura il progetto della manifestazione, presiede i lavori della Commissione Musicale in tutti i lavori di scelta delle canzoni/Artisti per la Serata Finale; durante la Serata Finale determina – con votazione autonoma rispetto a quella della Commissione Musicale – gli Artisti Vincitori di SANREMO GIOVANI che parteciperanno al Festival; svolge tutte le attività così come previste dal presente Regolamento.

Nel nuovo testo vigente l’articolo 11 si trasforma così:

Rai-Direzione di RaiUno nomina la Commissione Musicale, presieduta dal Direttore Artistico e composta da esperti provenienti dal mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale, tra i quali possono essere ricompresi gli autori dei programmi televisivi previsti nel progetto di SANREMO GIOVANI e del Festival ed elementi dell’Organizzazione del Festival. La Commissione Musicale ha il compito di: – scegliere – tra tutti coloro che avranno inviato le proprie domande di partecipazione secondo le modalità previste dal Regolamento – gli Artisti da invitare all’audizione dal vivo;

– scegliere – all’esito dell’audizione – gli Artisti che parteciperanno alla Serata Finale di SANREMO GIOVANI;

– scegliere, tra i vincitori del concorso Area Sanremo ed. 2021, gli Artisti con relative canzoni nuove che parteciperanno alla Serata Finale di SANREMO GIOVANI insieme a quelli individuate all’esito dell’audizione dal vivo;

– determinare – durante la Serata Finale, attraverso le proprie votazioni insieme a quella del Direttore Artistico, che voterà in maniera autonoma gli Artisti Vincitori di SANREMO GIOVANI che parteciperanno al Festival. La Commissione Musicale effettua le proprie scelte e vota sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali, tenendo anche conto delle capacità interpretative degli Artisti e dell’originalità delle proposte.

Il dettaglio delle modifiche lo trovate qui.