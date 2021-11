Sanremo giovani la finale con Amadeus e l’annuncio dei big del Festival 2022 su Rai1

L’appuntamento è già ben segnato sul calendario del palinsesto prossimo venturo di Rai1. Mercoledì 15 dicembre in diretta dal teatro del Casinò municipale di Sanremo andrà in scena la serata finale di Sanremo giovani, la kermesse canora dedicata alle nuove leve della musica nostrana dalla quale usciranno i due cantanti che gareggeranno fra i Big nel Festival di Sanremo 2022 in programma, come è noto, da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio 2022.

Se la macchina organizzativa del “festivalone” è in fase di costruzione nelle segrete stanze che si occupano di allestirne i contorni, quella di Sanremo giovani è ormai in moto. Qualche giorno fa, esattamente da martedì 8 novembre, sono iniziati gli ascolti dei 46 brani proposti dai giovani pretendenti a Sanremo giovani. I cinque cavalieri della Commissione artistica del Festival di Sanremo a fine mese annunceranno gli otto cantanti (che insieme ai 4 di Area Sanremo) parteciperanno alla serata del 15 dicembre, da cui scaturiranno i due artisti che saranno in gara con i big al “festivalone”.

I cinque cavalieri di cui sopra sono come noto Claudio Fasulo, vice direttore della Rete 1 e responsabile per la Rai del Festival, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli ed il maestro Leonardo De Amicis, commissione presieduta ovviamente dal direttore artistico del Festival Amadeus. Mercoledì 15 dicembre ascolteremo dunque dodici brani, con la stessa Commissione di cui sopra che sceglierà i due che andranno al Festival di febbraio a gareggiare insieme agli altri 22 Big (peso dei voti 50% dei quattro membri e 50% del direttore artistico). Nella medesima serata poi Amadeus comunicherà il cast dei Big che prenderanno parte alle cinque serate dell’edizione numero settantadue del Festival di Sanremo che finalmente -salvo cataclismi dell’ultimo minuto- vedrà di nuovo presente al teatro Ariston il pubblico, dopo l’edizione “svuotata” causa protocollo Covid dell’anno passato. I Big in totale che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022 saranno 24 e saranno tutti presenti in sede di presentazione al Casinò di Sanremo la sera del 15 dicembre.

L’appuntamento dunque con la serata finale di Sanremo giovani è previsto con la conduzione di Amadeus, mercoledì 15 dicembre, in diretta dal teatro del Casinò municipale di Sanremo in prima serata su Rai1.