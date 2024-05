Questa sera, sabato 18 maggio 2024, andrà in onda su Canale 5, la finale del serale di Amici 23, talent show condotto da Maria De Filippi, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè nel ruolo di giudici e di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro nel ruolo di insegnanti.

Amici 23, serale, finale 18 maggio 2024: anticipazioni

Stasera, scopriremo il vincitore della ventitreesima edizione di Amici.

A decretare il vincitore sarà il pubblico da casa attraverso il televoto o tramite app WittyTv, app Mediaset Infinity, il sito di WittyTv e smart tv e decoder abilitati.

Chi vincerà Amici 23 si aggiudicherà un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro.

Il vincitore di categoria, invece, si aggiudicherà un premio del valore di 50mila euro in gettoni d’oro.

Verrà consegnato anche il Premio della Critica del valore di 50mila euro in gettoni d’oro, decretato da una giuria di giornalisti (tra i quali anche noi di TvBlog con il nostro Massimo Galanto).

Verrà assegnato anche il Trofeo Premio Radio decretato da 8 network radiofonici.

Gli altri premi saranno il Premio Speciale Amici per la comunicazione, del valore di 40mila euro in gettoni d’oro, il Premio Speciale Amici Spirito Libero, del valore di 30mila euro in gettoni d’oro, e il Premio Keep Dreaming, del valore di 7mila euro in gettoni d’oro.

La super ospite di questa finale sarà Angelina Mango.

Amici 23, serale, concorrenti e coach: chi sono?

I 6 allievi finalisti che si contenderanno la vittoria sono i ballerini Dustin e Marisol e i cantanti Petit, Holden, Mida e Sarah.

Amici 23, serale, finale 18 maggio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il serale di Amici 23 in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la finale di stasera in tempo reale con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:30.