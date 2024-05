Amici 23, Sarah Toscano è la vincitrice

La ventitreesima edizione di Amici ha come vincitrice Sarah Toscano. A vincere Amici 23 è una cantante: non succedeva dal 2020 (vinse Gaia)

Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23. La cantante, che ha risalito i pronostici nelle ultime settimane del serale, ha trionfato a sorpresa. A sfidarla nella manche finale è stata Marisol, che si è aggiudicata dunque la vittoria del circuito danza, pari a 50 mila euro. Il montepremi che spetta invece alla vincitrice è di 150 mila euro.

Alla giovane cantante – la più giovane nella scuola insieme alla stessa Marisol – è stato riconosciuto da tutti il percorso di crescita fatto nel corso dei mesi. A sorprendere critica e pubblico da casa è stata la maturazione e la presa di consapevolezza avute nelle ultime puntate del Serale. A sottolinearlo è stata anche Lorella Cuccarini, che l’ha accompagnata lungo tutto il percorso.

Nei panni di professoressa, Lorella Cuccarini infatti si è commossa quando la sua allieva ha raggiunto l’inaspettata finalissima. La stampa presente in studio al momento dell’assegnazione del Premio della Critica, fiutando però che per Marisol sarebbe potuto arrivare solamente il secondo posto, ha deciso di assegnare a lei il premio. Staccato di un solo voto Holden, che si è aggiudicato il premio delle radio.

Gli altri premi che sono stati assegnati nel corso della finale sono il premio per la comunicazione e il premio Oreo. A vincerli sono stati rispettivamente Petit e Dustin. In occasione della proclamazione di Sarah come vincitrice di Amici 23, Maria De Filippi ha regalato un curioso aneddoto sulla concorrente. Quando si presentò ai provini e raccontò la sua passione per il tennis, sbagliò il nome di un tennista che aveva vinto un torneo. La De Filippi evitò però di farglielo notare: “Eri piccolina, avevi diciassette anni, mi scocciava dirti: cosa stai dicendo?”.

Sarah Toscano conquista così la ventitreesima edizione di Amici. Torna a vincere il talent una cantante. Non accadeva dal 2020, quando Gaia Gozzi alzò la coppa in uno studio deserto per via della pandemia.