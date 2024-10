Anticipazioni sulla puntata numero sei dell’edizione 2024 di Tale e quale show. Lo spettacolo musicale diretto e condotto da Carlo Conti per Rai1

Con un media che veleggia ormai con il 2 davanti, tradotto oltre il 20% di share, prosegue il suo cammino nell’etere televisivo italiano l’edizione 2024 di Tale e quale show. Lo spettacolo musicale in salsa talent diretto e condotto da Carlo Conti. Venerdì prossimo 25 ottobre 2024 è la volta della puntata numero sei di questa serie, che per gli impegni sanremesi di Carlo non vedrà stavolta il mini torneo di fine stagione.

Tale e quale show e la sesta puntata

Tanto che dopo la finale di questa edizione di Tale e quale show, è previsto da venerdì 22 novembre in prime time su Rai1 il ritorno di The Voice kids, le cui registrazioni delle blind audition sono già partite negli studi Rai di Milano. Il programma prodotto con la collaborazione di Fremantle torna con la conferma in toto del cast della prima edizione di questo spettacolo musicale. Confermata infatti alla conduzione Antonella Clerici con i coach ovvero Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Il quarto giurato della sesta emissione

Ma torniamo all’attuale occupante della serata del mercoledì di Rai1, ovvero Tale e quale show. Dicevamo che venerdì 25 ottobre è la volta della sesta puntata stagionale in cui è previsto ancora una volta l’ingresso di un quarto giurato. Dopo il simpatico Gabriele Cirilli di venerdì scorso è tempo di un ritorno dietro il bancone della giuria dello show di Rai1. Un gradito ritorno, si tratta del buon Enzo Ghinazzi, in arte Pupo.

Sarà dunque ancora una volta l’interprete e autore di “Gelato al cioccolato” a dover giudicare insieme ai suoi colleghi fissi di giuria, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, i fantastici concorrenti del cast di questa edizione 2024 dello show di Rai1. Appuntamento dunque a venerdì prossimo 25 ottobre 2024, subito dopo la consueta puntata di Affari tuoi, con la sesta emissione di Tale e quale show 2024. Il tutto come sempre diretto e condotto da Carlo Conti su Rai1.