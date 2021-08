Il Cantante Mascherato 3: quando va in onda, concorrenti, giuria

Il Cantante Mascherato, il celebrity show di Rai 1 che vede dei personaggi famosi cantare brani della musica italiana e internazionale con un travestimento e una voce più o meno camuffata, tornerà nel palinsesto televisivo 2021-2022. Prodotto dalla Endemol Shine Italy, si tratta dell’adattamento italiano del format internazionale The Masked Singer, nato in Corea del Sud ed esploso negli Stati Uniti. La sigla del programma è la hit Who are you degl gruppo The Who. A condurlo sarà ancora una volta Milly Carlucci, terminato l’impegno con Ballando con le Stelle.

Il Cantante Mascherato 3: quando va in onda

Non esiste al momento una data ufficiale di messa in onda. Il programma è previsto nel palinsesto di Rai 1 verso il mese di gennaio. La prima edizione era costituita da quattro puntate, mentre la seconda ne aveva una in più.

Il Cantante Mascherato 3: concorrenti

I telespettatori devono indovinare chi si cela dietro l’identità delle maschere in gara, dal Baby Alieno passando per il Leone. Alla prima edizione hanno partecipato Teo Mammucari (vincitore), Al Bano, Alessandro Greco, Valerio Scanu, Fausto Leali, Emanuela Aureli, Orietta Berti. Alla seconda Red Canzian (vincitore), Mietta, Max Giusti, Simone Montedoro, Sergio Assisi, Katia Ricciarelli, Mauro Coruzzi, Gigi e Ross, Alessandra Mussolini, i Ricchi e Poveri. Milly Carlucci solitamente per i suoi programmi tende a escludere personaggi famosi che hanno partecipato ai reality show.

Il Cantante Mascherato 3: la giuria

Nelle settimane a ridosso della messa in onda del programma scopriremo anche la composizione della giuria. Nella prima edizione era formata da Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti. Nella seconda al posto della Pastorelli è subentrata Caterina Balivo, mentre Mariotto ha ceduto il testimone a Costantino Della Gherardesca, quest’ultimo reduce dalle fatiche di Ballando con le Stelle. Non sono da escludere ritocchi al cast dei giudici da parte della conduttrice Milly Carlucci.