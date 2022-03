Il cantante mascherato, i duetti della quarta puntata e la maschera d’oro

Prosegue il cammino televisivo della terza edizione dello spettacolo musicale tinto di giallo del venerdì sera di Rai1 Il cantante mascherato. Anche venerdì sera, 11 marzo in prime time su Rai1 subito dopo la consueta puntata del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, l’appuntamento è proprio con lo show diretto e condotto da Milly Carlucci e prodotto con la collaborazione della prolifica società di produzione televisiva facente parte della multinazionale Banijay, Endemol Shine Italy.

Diamo qui ora da queste colonne alcune anticipazioni del menu che il pubblico di Rai1 vedrà apparecchiato sulle proprie tavole venerdì sera. Partiamo dai due elementi centrali del programma, ovvero gli smascheramenti che saranno due, uno ad inizio trasmissione e uno alla fine. Ma, novità della puntata di venerdì, la numero quattro di questa terza serie de Il Cantante mascherato, ci sarà la possibilità che gli smascheramenti possano essere tre e vi raccontiamo ora come potrebbe avvenire il terzo.

Partiamo da un nome: Caterina Balivo. La bella e brava ex conduttrice di Festa italiana è stata quella fin d’ora più brava del team investigativo del programma, cui fanno parte anche Flavio Insinna, Francesco Facchinetti ed Arisa, ad indovinare chi si celava sotto le maschere. Ha indovinato infatti Alba Parietti che era l’aquila ed Edoardo Vianello che era il pinguino. Per questo motivo avrà l’opportunità di scommettere sul nome di un cantante che secondo lei si nasconde sotto una maschera, questo momento si chiamerà la maschera d’oro. Se vince la scommessa, il personaggio in questione dovrà togliersi immediatamente la maschera, seduta stante. Se invece non indovina, il personaggio di qualifica direttamente alla puntata successiva.

Nel corso della puntata poi ci saranno i consueti duetti con i cantanti mascherati e a duettare con loro ci saranno Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti, Edoardo Vianello e Rettore che canterà la sua celebre canzone “Cobra” e “Chimica” portata all’ultimo Festival di Sanremo. Appuntamento dunque a tutto questo e ad altro alla puntata numero quattro de Il Cantante mascherato in onda venerdì sera a partire dalle 21:25, subito dopo i Soliti ignoti, con Milly Carlucci ed il suo team di investigatori,