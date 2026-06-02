Ottant’anni di Repubblica: cambio programmazione, così la Rai unisce istituzioni, cultura e musica pop nella notte più solenne

La Rai rivoluziona il palinsesto del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica: dal faccia a faccia di Mattarella con i giovani al grande show stellare del Quirinale.

Il servizio pubblico radiotelevisivo risponde alla sua missione più nobile e istituzionale rivoluzionando completamente il proprio assetto editoriale.

Per celebrare lo storico traguardo degli ottant’anni della Repubblica Italiana, la Rai mette in campo una corazzata di programmi che copre l’intera giornata di martedì 2 giugno, trasformando la ricorrenza nel cuore pulsante di una narrazione corale che unisce passato e futuro del Paese.

Non si tratta di una semplice sequenza di celebrazioni formali, ma di un viaggio ragionato che attraversa l’identità nazionale, avendo come punto di riferimento costante e autorevole la figura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Cosa prevede la programmazione Rai

La complessa macchina televisiva si accende già nelle prime ore del mattino, quando le telecamere del Tg1 e di Rai Quirinale si collegano in diretta da Roma per documentare la solennità della parata militare ai Fori Imperiali. È il momento più istituzionale e visivamente potente della giornata, capace di riunire milioni di italiani davanti allo schermo per assistere al tradizionale omaggio ai reparti in marcia davanti alle massime cariche dello Stato.

Ma la vera svolta editoriale di questa edizione si consuma nel tardo pomeriggio, in una fascia oraria solitamente destinata all’intrattenimento leggero. Prima del consueto appuntamento con il gioco dei pacchi, va infatti in scena un momento di straordinaria freschezza istituzionale: un faccia a faccia inedito in cui dieci giovani sotto i trentacinque anni entrano al Quirinale per dialogare apertamente con il Presidente Mattarella.

Un esperimento moderno, trasmesso in contemporanea anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio3, pensato per gettare un ponte tra la memoria del Paese e le aspettative delle nuove generazioni.

Il culmine di questo imponente sforzo produttivo arriva in prima serata con un grande evento spettacolare trasmesso in diretta da Piazza del Quirinale. Sotto la firma letteraria di Maurizio De Giovanni e con la direzione musicale affidata a Leonardo De Amicis, lo show mette in scena un ritratto multidisciplinare dell’eccellenza italiana.

Il palcoscenico romano diventa il crocevia in cui la grande lirica e la danza classica si fondono con i protagonisti assoluti della musica pop contemporanea e con le icone del nostro cinema. Accanto alla cultura, trova spazio anche l’epopea dello sport nazionale, rappresentata da campioni e leggende capaci di incarnare i valori di riscatto e orgoglio tricolore.

Un racconto inclusivo, completato dal presidio costante delle reti tematiche e dei canali d’informazione del gruppo, che dimostra come la televisione pubblica sappia ancora farsi specchio e memoria di un’intera comunità.