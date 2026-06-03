Quarto Grado, cambio programmazione: la decisione di Mediaset

Il palinsesto di Rete 4 si prepara a una variazione straordinaria e coinvolge uno dei talk di approfondimento investigativo più amati. Gianluigi Nuzzi ha infatti annunciato una novità assoluta per la programmazione del suo storico format, che per la prima volta si sdoppierà offrendo al pubblico una prima serata extra.

La mossa arriva in una fase di forte centralità per la cronaca giudiziaria, trainata dai recenti sviluppi sul delitto di Garlasco, un caso che continua a catalizzare l’attenzione dei media e dei telespettatori.

L’annuncio è arrivato direttamente dalle parole del conduttore durante l’ultima emissione in diretta: «La settimana prossima c’è una bella sorpresa per tutti noi perché andremo in onda sia giovedì che venerdì. Troverete Quarto Grado sia il 4 che il 5 giugno».

Gli ottimi ascolti di Quarto Grado e la programmazione della settimana

Il programma, che in queste settimane ha dovuto far fronte ad una sfida auditel con Milo Infante e Ore14, tuttavia, eviterà una sovrapposizione frontale: nella serata di giovedì 4 giugno, infatti, la seconda rete Rai darà spazio allo sport con la trasmissione della Diamond League di atletica leggera, lasciando a Nuzzi una corsia preferenziale sul fronte dell’informazione.

Dietro la scelta editoriale pare ci sia l’esigenza di coprire una svolta cruciale sul piano giudiziario. L’attenzione investigativa si è nuovamente concentrata sulla figura di Andrea Sempio, iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio di Chiara Poggi, vicenda per la quale Alberto Stasi sta già scontando una condanna definitiva a 16 anni.

La duplice finestra informativa permetterà alla redazione di Rete 4 di seguire l’evoluzione delle indagini della Procura di Pavia con maggiore capillarità.

Resta da capire se questo inedito posizionamento nella serata del giovedì rimarrà un evento isolato, legato alla stretta attualità dei casi trattati, o se possa rappresentare il test generale per un nuovo assetto strutturale del programma, destinato a prolungarsi per tutta la stagione estiva.