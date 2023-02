Torna, come annunciato da queste parti, dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica l’appuntamento con uno dei suoi titoli più famosi e di successo di sempre, ovvero I migliori anni. Fermo ormai dal 2017 e con vari cloni che più o meno ne ripetono i tratti essenziali, lo show diretto e condotto da Carlo Conti ha deciso di tornare nell’etere televisivo per ribadire il proprio primato in questo tipo televisione, ovvero in quella tv che fa dell’amarcord del passato il suo tratto centrale, attraverso la musica, il cinema e lo spettacolo in genere.

Da queste colonne vi avevamo dato conto del suo possibile ritorno in tv, che qui ora possiamo confermarvi, aggiungendo pure una data rispetto alla sua collocazione temporale nel palinsesto di Rai1. I migliori anni al momento è stato appoggiato nella serata del venerdì di Rai1 a partire dal prossimo 28 aprile 2023.

Il programma diretto e condotto da Carlo Conti e prodotto con l’amabile collaborazione della Endemol Shine Italy, società facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti, avrà a disposizione secondo quanto deciso al momento dalla direzione intrattenimento prime time quattro settimane, quattro venerdì posizionati dalla direzione distribuzione della televisione pubblica nella prima serata di Rai1.

Saranno quindi quattro appuntamenti in cui si tornerà a far vibrare le corde della memoria del pubblico televisivo in un viaggio multi piattaforma nel mondo dello spettacolo italiano ed internazionale fra musica, cinema, arte e teatro. Appuntamento dunque alla nuova serie de I Migliori anni a partire da venerdì 28 aprile 2023 per quattro settimane, subito dopo la consueta puntata del gioco a premi condotto da Amadeus I soliti ignoti, naturalmente su Rai1.