Amici 2024: il vincitore… secondo gli scommettitori

Chi vincerà il serale di Amici 2024 tra Petit, Holden, Mida, Sarah, Marisol e Dustin? Tutte le quote scommesse a pochi giorni dalla finale

Durante la semifinale di Amici 2024, il pubblico di Canale 5, attraverso un colpo di scena, ha potuto costatare che tutti e 6 gli allievi hanno avuto la possibilità di accedere alla finale di sabato 18 maggio, data decisiva per scoprire se ad alzare la coppa sarà, come pronosticano gli esperti Sisal, Petit.

Il cantante della squadra, capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è il grande favorito della vigilia, il suo successo è dato a 1,90, superando Sarah, ora offerta a 2,50. Non dimentichiamo però che l’allieva di Lorella Cuccarini è sempre stata una delle concorrenti più amate dal grande pubblico e dai giudici: non è escluso che, durante la diretta, attraverso il televoto del pubblico da casa, si possa assistere anche a un potenziale ribaltamento di fronte. In entrambi i casi quello che è certo è che all’edizione di Amici 23 trionferà il canto.

Marisol, ballerina della maestra Celentano, potrebbe invece essere la “vincitrice morale” della categoria danza, offerta a 4,50, staccando di gran lunga Dustin, la cui vittoria è invece quotata a 25.

Chi difficilmente riuscirà a gioire è Mida. Seppur abbia battuto Sarah in semifinale, e conquistato la quinta maglia d’oro, il successo non si trasformerà in oro un’altra volta. Su Sisal.it la sua vittoria pagherebbe 33 volte la posta.

Gli scommettitori, invece, sono sicuri che, ad avere la meglio, (anche per superiorità numerica 4 contro 2), possa essere un cantante (a quota 1.30 contro 3.25 per il circuito danza)

C’è dunque grande attesa per la finale di ‘Amici 2024’ che, a differenza delle altre puntate, sarà trasmessa interamente in diretta, novità che consentirà ai telespettatori di votare il loro preferito durante lo show attraverso il televoto: una variabile che potrebbe dunque portare a colpi di scena!

Qui, vi abbiamo spiegato approfonditamente il regolamento della finalissima di sabato con tutte le modalità di televoto per esprimere la propria preferenza. Chi vorreste che vincesse il programma?