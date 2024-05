Amici 2024 finale: il regolamento

Come votare il vincitore di Amici 2024: il regolamento completo per decidere, attraverso il televoto, il primo classificato

Sabato 18 maggio, in diretta, in prima serata, su Canale 5, si svolgerà la finale di ‘Amici 2024‘. Verrà ufficialmente proclamato il vincitore o la vincitrice assoluta della ventitreesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Oltre ai vari premi speciali e alla vittoria di categoria, sapremo chi potrà alzare la coppa. Sono ancora, sei (4 cantanti e 2 ballerini) a contendersi l’oro. Holden, Petit, Sarah, Marisol, Dustin e Mida si sottoporranno unicamente al giudizio del televoto dei telespettatori da casa.

Proprio oggi, sul sito di Wittytv, è stato svelato il regolamento della finalissima, di cui vi riportiamo alcuni stralci significativi (Qui, il regolamento completo):

Il presente Regolamento si riferisce al servizio di televoto che verrà abbinato alla puntata finale del programma “Amici” edizione 2023 – 2024 in onda su Canale 5 sabato 18 maggio dalle ore 21.10 circa alle ore 01.30 circa.

La finale consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma.

Per “Servizio di televoto” si intende: il servizio di televoto abbinato al programma televisivo “Amici” attivo con le modalità descritte al presente Regolamento.

Per “Sessione di voto” si intende: il lasso di tempo intercorrente tra il momento di dichiarazione ufficiale di apertura del televoto effettuata da parte della conduttrice o di altro soggetto incaricato dalla produzione ed il momento esatto di dichiarazione ufficiale di chiusura del televoto da parte dei predetti soggetti.

Amici 2024 finale: come votare

Il televoto si può esercitare da mobile: 477.000.1 e 477.000.0

Dal sito web www.wittytv.it

Tramite app Mediaset Infinity tramite app Wittytv accessibile da smartphone e tablet

Tramite Smart TV e decoder abilitati

Servizio riservato ai maggiorenni

Amici 2024: Il Premio delle Radio

Durante la finale, uno dei quattro cantanti finalisti riceverà il “Premio delle Radio”!

Si può esprimere la propria preferenza fino alle 17.00 di Venerdì 17 Maggio!

Ecco la lista delle otto radio coinvolte per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento. Potete esprimere la vostra preferenza qui:

Per Tvblog, invece, nella giuria dei giornalisti di carta stampata e web, sarà presente il nostro Massimo Galanto.