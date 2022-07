L’ultima edizione, l’ottava, è andata in onda nella primavera del 2017, sono passati ormai quindi cinque anni da quando I migliori anni è stato messo nel cassetto. Una lunghissima pausa che ha permesso quindi al format diretto e condotto da Carlo Conti di riposarsi, di ritemprarsi per poter tornare a “combattere” nell’arena televisiva. Una pausa per la verità dovuta anche agli eventi di questi ultimi anni, pandemia e tutto quello che ne ha conseguito.

Ora c’è davvero una bella notizia per i tanti fans di questo programma, I migliori anni tornerà nella prossima stagione televisiva di Rai1. Sono infatti davvero tanti gli estimatori di questa trasmissione che hanno richiesto gran voce in tutti questi anni il ritorno in televisione dei Migliori anni, anche attraverso TvBlog, ecco dunque che stavolta saranno davvero accontentati. Siamo in grado infatti di poter annunciare che il programma diretto e condotto da Carlo Conti, reduce dall’ottimo successo del suo Dalla strada al palco confermato per il 2023 e prodotto con l’amabile collaborazione del dipartimento italiano della Endemol Shine, tornerà nella prossima stagione televisiva.

Ma quando tornerà? Secondo le informazioni in nostro possesso I migliori anni tornerà dai teleschermi di Rai1 ad inizio 2023, subito dopo la nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus e Gianni Morandi, che ricordiamo andrà in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo dal 7 all’11 febbraio 2023. Nuova edizione dunque in arrivo dei Migliori anni ancora più arricchita, con una nuovissima scenografia, un nuovo cast e tante sorprese.

Appuntamento dunque a febbraio 2023 per la nona edizione de I Migliori anni, come sempre diretta e condotta su Rai1 da Carlo Conti.