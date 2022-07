E’ l’intrattenimento, insieme al Summer festival, che ha acceso, anzi riacceso Rai2 in questo scorcio di inizio estate. Anzi, come da metafora lanciata da TvBlog, ha contribuito a rianimare un paziente, Rai2, da tempo in ambasce e che ora grazie alle cure del dipartimento intrattenimento prime time di Stefano Coletta è pronto a tornare a casa, per essere sottoposto prossimamente a trattamenti da day hospital, dopo essere passato in queste settimane dalla terapia intensiva al reparto. Il riferimento è per lo show Dalla strada al palco, ideato da Carlo Conti ed il suo team e condotto da Nek e la cui ultima puntata è andata in onda proprio ieri sera e realizzato con l’amabile collaborazione della Stand by me.

Partito il 28 giugno ultimo scorso con una media di 1.045.000 telespettatori ed il 7,51% di share, è salito di settimana in settimana in un crescendo rossiniano degno della sigla di apertura di una volta della programmazione Rai, ovvero il mitico traliccio in ascesa sotto le note del “Guglielmo Tell”. La seconda emissione di Dalla strada al palco ha ottenuto una media di 1.155.000 telespettatori e l’8,73% di share, con un ulteriore crescita nella terza puntata del 12 luglio che ha fatto registrare una media di 1.273.000 telespettatori ed il 9,85% di share.

Dalla strada al palco ha inoltre trovato un nuovo conduttore per la Rai nel volto di Nek, che dopo la supplenza a Da noi a ruota libera quando ha sostituito l’ottima Francesca Fialdini, ha saputo ora dimostrare la sua padronanza sul palcoscenico nelle vesti di presentatore, per altro in un programma le cui atmosfere appaiano assolutamente nelle sue corde. Nek quindi, oltre ad una nuova serie di questo programma, ha tutte le carte in regola per entrare nella squadra dei conduttori della tv pubblica.

Tornando sul fronte ascolti Dalla strada al palco ha una platea prevalentemente femminile, esattamente per il 62%, con un pubblico per il 56% di over 65, ma anche con una decisa crescita nelle fasce più giovani rispetto alla media di rete, con oltre il 35% di telespettatori di classe socio economica superiore, stessa percentuale per quel che riguarda il profilo di livello d’istruzione media superiore. Se dunque Tim summer festival acchiappa certamente una platea più giovane e variegata, Dalla strada al palco conquistando una platea più tradizionalista, permette a Rai2 di respirare a pieni polmoni rispetto alla totalità del pubblico televisivo.

Ecco dunque che possiamo annunciarvi che Dalla strada al palco è stato confermato e avrà una seconda edizione, che ragionevolmente sarà posizionata nel palinsesto di Rai2 del prossimo 2023, precisamente in primavera, ovviamente sempre con la conduzione dell’ottimo Nek.