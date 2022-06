Dalla Strada al Palco è un programma di genere talent show che andrà in onda su Rai 2, condotto da Nek.

La prima edizione del programma andrà in onda durante l’estate 2022.

Il programma è un talent show dedicato agli artisti di strada che avranno la possibilità di esibirsi su un palco televisivo e di raccontare le loro storie e la loro scelta di vita davanti ad un pubblico che decreterà gli artisti migliori insieme agli ospiti di ogni puntata.

Lo studio sarà ispirato alle atmosfere delle piazze italiane e ogni performance sarà accompagnata dalla band del maestro Enrico Melozzi.

Gli artisti di strada potranno essere cantanti, ballerini, musicisti, giocolieri e non solo.

Nella puntata finale, si esibiranno i 15 finalisti che si contenderanno il premio e lo scettro di miglior artista di strada d’Italia.

Le anticipazioni sul varietà estivo di Rai 2 e i candidati alla conduzione sono stati pubblicati in anteprima su TvBlog.

Dalla Strada al Palco è un programma prodotto da Rai in collaborazione con Stand By Me, nato da un’idea di Carlo Conti, scritto con Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli e Luca Pellegrino. La regia è a cura di Sergio Colabona.

Come vedere Dalla Strada al Palco in tv e in streaming

La prima edizione del programma andrà in onda a partire da martedì 28 giugno 2022, in prima serata su Rai 2, ogni martedì alle ore 21:20.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Dalla Strada al Palco: puntate

Le puntate della prima edizione del programma saranno 4.

Prima Puntata, Dalla Strada al Palco: 28 giugno 2022

Gli ospiti della prima puntata saranno Francesco Paolantoni e Biagio Izzo che daranno il loro contributo per scegliere i primi 5 finalisti che prenderanno parte alla puntata finale.

Chi conduce Dalla Strada al Palco

Il conduttore di Dalla Strada al Palco è il cantautore e musicista Nek.

In qualità di conduttore, Nek ha preso parte ai programmi Seat Music Awards – Viaggio nella musica, in onda nel 2020, e Seat Music Awards – Disco Estate, in onda nel 2021.

Come giudice, invece, ha preso parte ai talent show Amici di Maria De Filippi e Standing Ovation.

Nel 2021, Nek ha anche condotto due puntate di Da noi… a ruota libera.