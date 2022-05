Vi abbiamo annunciato in anteprima il titolo proprio da queste colonne non molto tempo fa. Dalla strada al palco, questo è il titolo dl nuovo varietà dell’estate di Rai2, che andrà in onda in coppia con il Summer festival, due produzioni musicali che terranno accesa la prima serata della seconda rete della televisione di Stato. Ma torniamo a parlare dunque dello spettacolo Dalla musica al palco, che come dice il titolo stesso, permetterà a degli artisti di strada di potersi esibire davanti alle telecamere della Rete 2 della televisione pubblica e quindi aver modo di rendersi visibili ad una più folta platea di pubblico.

Il programma dovrebbe partire martedì 28 giugno, in prime time su Rai2 per una durata di quattro puntate, per quattro settimane di messa in onda. La trasmissione sarà realizzata con la collaborazione della società di produzione televisiva di Simona Ercolani, ovvero la Stand by me, che si occupa, fra le altre cose, anche di realizzare lo show del mezzogiorno di Rai1 E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici e come detto da queste parti confermato anche per la prossima stagione televisiva.

Torniamo però al varietà Dalla strada al palco, per parlarvi dei candidati alla conduzione di questo show. Circolano tre nomi sui taccuini di chi è preposto a decidere chi sarà il conduttore di questo programma. Si parte dalla pole position dal cantautore Nek, che già ha navigato in televisione, per esempio ad Amici e anche a Da noi a ruota libera, dove ha condotto il programma quando la titolare della trasmissione, Francesca Fialdini, dovette dare forfait causa Covid. Dunque Nek potrebbe condurre questo nuovo spettacolo e ne avrebbe tutte le carte in regola.

Gli altri due nomi di candidati alla conduzione di questa prima edizione di Dalla strada al palco sono quelli di Orietta Berti, che attualmente vediamo su Sky 1 in onda con Mara Maionchi e Sandra Milo nel bel programma Quelle brave ragazze e cantante che la tv l’ha fatta e pure tanto in passato e Fabio Rovazzi, pure lui cantante e personaggio televisivo, lo ricordiamo alla conduzione di un Sanremo giovani con il grande Pippo Baudo nel 2018 su Rai1.

Nei prossimi giorni verrà decisa la conduzione di questo nuovo spettacolo musicale che vedrà artisti di strada alle prese con la ribalta televisiva e con tutto ciò che ne consegue.