Si parla di retroscena, quindi nulla di ufficiale, ma vediamo come stanno le cose al momento rispetto alla prossima programmazione del day time delle tre reti Rai generaliste. Vi abbiamo dato conto da queste colonne delle possibili novità della prossima stagione tv in quella fascia televisiva che rappresenta la vera ossatura del palinsesto di una rete televisiva, sopratutto generalista, ovvero il day time. Se infatti la prima serata è certamente importante sia per gli investimenti che per l’audience e di conseguenza per la relativa raccolta pubblicitaria visto il bacino di ascolto, il più alto dell’intera giornata, è nel day time che si costruisce la vera identità di un canale televisivo.

E’ del prossimo day time dunque che andremo a parlarvi oggi qui e più precisamente di tutti quei programmi, al netto delle novità di cui sopra, che saranno confermati, almeno di quelli che al momento dovrebbero restare nei palinsesti prossimi venturi. Partiamo dunque da Rai1 con la conferma mattutina del fine settimana di Unomattina in famiglia, conduttori compresi (salvo sorprese dell’ultimo minuto). Conferma poi per Linea verde della domenica mezzogiorno con Giuseppe Convertini e Peppone, idem per Mara Venier e la sua Domenica in e Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Conferma anche per Flavio Insinna e la sua Eredità, che però partirà a novembre, visto che Reazione a catena con Marco Liorni si prolungherà a tutto il mese di ottobre.

Conferma e non potrebbe essere altrimenti visti i “numeroni” di questa stagione per Soliti ignoti con Amadeus, che è confermato anche alla guida del Festival di Sanremo 2023 e di Arena 60,70, 80 e 90. Conferme poi a pioggia anche per Storie italiane di Eleonora Daniele, E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e Vita in diretta di Alberto Matano. Conferme poi pure per Italia sì con Marco Liorni, le rubriche religiose di Lorena Bianchetti e le varie declinazioni delle Linee.

Su Rai2 conferma per la coppia Paola Perego e Simona Ventura che torneranno con un nuovo programma sempre la domenica mezzogiorno e assolutamente confermato i Fatti vostri, cast compreso, vista la straordinaria stagione che sta per terminare. Nel rinnovato pomeriggio feriale della seconda rete arriva la conferma dell’appuntamento giornalistico di Milo Infante con Ore 14. Pure Rai3 avrà molte conferme a partire da Agorà, dove tornerà Monica Giandotti, quindi tutto l’esercito di rubriche del mattino, fino al pomeriggio con Geo che torna sempre con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi e che andrà avanti ancora fino alle 19 visto che è tramontata l’ipotesi di piazzare Bianca Berlinguer nella mezz’ora che precede l’edizione principale del Tg3 e lasciare il prime time del martedì al buon Giorgio Zanchini, che lo presiederà questa estate insieme a Roberta Rei. Conferme poi anche per Tv Talk e Frontiere nel sabato pomeriggio, oltre che per i programmi In mezz’ora con Lucia Annunziata e Kilimangiaro con Camila Razmovich la domenica pomeriggio.