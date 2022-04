Niente Citofonare Rai2 domenica 1 maggio. Il programma di Paola Perego e Simona Ventura, infatti, non andrà in onda in questa giornata super festiva e tornerà la domenica successiva, 8 maggio, nella solita collocazione oraria (11.15 circa).

Al suo posto, domani, a partire dalle ore 10.55, nel palinsesto di Rai2 ci sarà spazio per la cerimonia per la celebrazione della Festa del lavoro, a cura del Tg2 in collaborazione con Rai Quirinale. La telecronaca in diretta da Palazzo del Quirinale sarà di Luciano Ghelfi.

Inizialmente, la tv pubblica aveva deciso di lasciare in onda regolarmente Citofonare Rai2 il primo maggio, anche se posticipandone la partenza alle ore 12, alla fine dello speciale dal Quirinale.

La prima stagione del programma dovrebbe concludersi domenica 15 maggio, con una puntata che potrebbe essere registrata, a dispetto delle altre, rigorosamente in diretta.

Al netto delle variazioni di palinsesto, la vera notizia per quanto riguarda il titolo del mezzogiorno di Rai2 è un’altra. Ed è stata annunciata da Simona Ventura in un’intervista concessa pochi giorni fa al settimanale Gente. In questa circostanza, infatti, la conduttrice ha svelato che Citofonare Rai2 andrà in onda anche nella prossima stagione:

Mi diverte moltissimo Citofonare Rai2, che conduco la domenica a mezzogiorno con la mia amica Paola Perego. Ci troviamo molto bene a lavorare insieme, c’è sintonia, siamo complementari. È una soddisfazione sapere che lo show è stato confermato in autunno.

Secondo quanto apprendiamo, Citofonare Rai2 dovrebbe tornare nella prossima stagione, già da fine settembre, in versione rimaneggiata. L’idea di Antonio Di Bella, direttore Intrattenimento Day Time Rai, sarebbe quella di ridurre gli spazi di puro intrattenimento, aumentando invece le parti dedicate al racconto e alla valorizzazione del territorio.

Indicazioni e direttive che fanno parte di una riflessione ampia sulla trasmissione e che dovranno essere tradotti in aggiustamenti concreti da parte della folta schiera di autori che vi lavorano (Paola Perego, Serena Costantini, Carlotta Ercolino, Federico Moccia, Marco Zampetti, Valeria Botta, Laura Faustini, Emilia Folcarelli, Francesca Giuliani, Stefania Mazza, Paola Mantovano e Giampaolo Trombetti).