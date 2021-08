Citofonare Rai 2 è il nuovo show della domenica mattina di Rai 2, che torna a schierare un programma in questa fascia oraria dopo una stagione di pausa. In seguito alla chiusura di Mezzogiorno in famiglia, al termine dell’annata 2018-2019, si è prima ideato il programma La domenica Ventura, condotto da Simona Ventura e trasformatosi dopo poche settimane in Settimana Ventura. Il programma, non è stato riconfermato per una seconda edizione. Ora, nella stagione 2021-2022, si tornano ad accendere i riflettori attorno al mezzogiorno domenicale della rete diretta da Ludovico Di Meo.

Citofonare Rai 2: chi conduce

Alla conduzione del programma Paola Perego, che ha deciso di farsi affiancare da un’amica, ovvero colei che ha tenuto per ultima le redini di questa fascia oraria, Simona Ventura. In un’intervista su Chi rilasciata ad agosto, la Perego ha spiegato come in un primo momento le fosse stato chiesto di pensare a un partner maschile. Lei però ha deciso di puntare tutto sulla Ventura, con la quale è diventata amica solo da alcuni anni: a legarle la solidarietà della conduttrice di Chivasso nei confronti della collega dopo il caso di Parliamone sabato.

Citofonare Rai 2: quando inizia

Stando a quanto riportato dai listini di Rai Pubblicità, il programma condotta da Paola Perego e Simona Ventura andrà in onda a partire da domenica 19 settembre. Non si possono comunque escludere dei possibili rinvii dato che si tratta di un debutto assoluto.

Citofonare Rai 2: quando va in onda

Il programma va in onda tutte le domeniche, dalle 11:10 fino alle 13:00, quando lascia la linea all’edizione di metà giornata del Tg2.

Citofonare Rai 2: streaming

La trasmissione di Paola Perego e Simona Ventura si può seguire in diretta streaming sul sito RaiPlay, dove sono poi disponibili tutte le puntate una volta terminata la messa in onda su Rai 2.