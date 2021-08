Paola Perego non è una che le manda a dire, lei è sicuramente una di quelle conduttrici che non bada troppo allo schema della perfezione, ma ambisce a far trasparire la sincerità, quella pura e a volte anche cruda. Se volevate un’ulteriore conferma, eccovela servita da un’intervista a tutto spiano che lei stessa ha rilasciato al settimanale Chi. Si parla chiaramente del nuovo impegno che la vedrà protagonista, insieme a Simona Ventura, dal 19 settembre su Rai 2.

Il mezzogiorno del weekend di Rai 2 è diventato da qualche tempo un campo minato dopo la storica e lunga parentesi di Mezzogiorno in famiglia, chiusa ormai nel ‘lontano’ 2019. Così, dopo il turno – non proprio felice – de “La domenica Ventura” poi passata a “La settimana ventura”, ora sì, la Ventura sarà ancora saldamente alla domenica di Rai 2 ma questa volta la conduzione sarà una coppia tutta in rosa e con un altro titolo: Citofonare Rai 2.

L’idea? “E’ venuta a me” dice Paola Perego al giornale diretto da Alfonso Signorini:

Dovevo realizzare un programma per la domenica diverso, tornando dopo tanti anni in quella fascia, senza tradire il pubblico. Mi sono detta: ‘Perché dovrei condurre con un uomo e non con una donna, visto che con Simona mi diverto così tanto? Pensa che figata fare un programma dove ti diverti e vai contro gli schemi. Vogliamo regalare spensieratezza e leggerezza alle famiglie che si preparano al pranzo della domenica, e fare compagnia a chi è solo.

E proprio perché “è una figata” condurre con un’altra donna, Paola spiega meglio cosa è l’amicizia con Simona e come è nata:

Ci siamo amate tardi, perché non è capitato che ci incontrassimo prima. Nel 2017, quando mi hanno chiuso il programma Parliamone sabato, lei ha fatto un gesto molto bello: si è esposta in mia difesa su Twitter, cosa che pochi hanno fatto. Abbiamo tante cose in comune: siamo entrambe del segno dell’Ariete, siamo persone leali, dirette. Televisivamente siamo diverse, per questo siamo “la strana coppia“.

Questa strana coppia ha nella sua storia degli incroci strani. Un destino chiamato Reality show. Quando l’esplosione del genere investì anche Rai 2 fra il 2003 e il 2004, mentre la Ventura si godeva il successo della prima edizione dell’Isola dei Famosi andato in onda nell’autunno 2003, la primavera 2004 portò a Paola Perego la rivelazione (in tutti i sensi) de “La talpa”, programma che è stato promesso al ritorno nel 2022 da Canale 5.

Attenzione però, la conduttrice non sembra festeggiare, anche perché “la rifarei di corsa” dice, peccato che al suo posto ci sarà evidentemente un altro nome:

Se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere. Anche l’Isola per me è Simona. Non che le altre non l’abbiano fatta bene, ma su quel programma c’è la sua impronta.

Sempre a proposito di Paola e Simona e Simona e Paola, c’è da ricordare quanto affermato pochi giorni fa dalla Ventura a Il corriere della sera incastrata in una scelta fra il guardare Mara Venier o Barbara d’Urso. La sua risposta sbaragliò il campo da scelte: “Preferisco la pizza”. Su questo tenore, anche Paola Perego ha deciso e non ha dubbi:

Scelgo una pizza con Simona perché la fa benissimo. Se c’è una cosa che non ci manca è la schiettezza. Che è un’arma a doppio taglio.

Schiettezza non vuol dire essere arroganti, anzi:

Mi piace essere garbata perché in questo momento è importante il rispetto e l’educazione. E poi sono timida, non ho mai sentito la necessità di emergere o di venire prima degli altri. Ma oggi non ho più una maschera, ho un modo di condurre che è un modo di essere.

Il mix di caratteri porta sulla carta tutta la curiosità, non rimane che verificare sul campo “la strana coppia”. L’appuntamento con Citofonare Rai 2 è per domenica 19 settembre dalle 11:10 alle 13 su Rai 2.