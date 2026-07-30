Giovanni Grazioso dopo Temptation Island: il carretto delle brioche, Sabrina e la nuova fama social

Giovanni Grazioso, siciliano venditore di brioche, è senza dubbio il personaggio rivelazione dell’ultima stagione di Temptation Island. Ma che fine ha fatto dopo la fine del programma?

Giovanni Grazioso, 31 anni, venditore ambulante di Catania, è diventato tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio 2026 uno dei nomi più commentati di Temptation Island 2026.

Il suo percorso nel villaggio con la fidanzata Sabrina Soussi, 23 anni, ha acceso l’attenzione del pubblico: una storia lunga sei anni, una convivenza difficile, tensioni mai del tutto risolte e molti dubbi sul futuro.

Dal villaggio alla popolarità: perché Giovanni Grazioso è diventato il volto più discusso dell’edizione

Nel racconto di Temptation Island, Giovanni Grazioso è finito presto al centro della scena. Non solo per la crisi con Sabrina Soussi, ma per il suo modo di stare davanti alle telecamere: poche parole, reazioni misurate, silenzi lunghi davanti ai video del pinnettu. Piccoli momenti, certo. Ma il pubblico li ha colti subito.

La coppia, insieme da circa sei anni, è arrivata nel villaggio con una convivenza già pesante alle spalle. Sabrina, più giovane, ha detto più volte di non essere soddisfatta della relazione e di alcune scelte del fidanzato. Giovanni, almeno per come è emerso in puntata, è sembrato spesso spiazzato dalle accuse e dai comportamenti della compagna. Da lì la spaccatura tra gli spettatori: c’è chi lo ha difeso e chi, invece, ha visto in quella storia una distanza ormai difficile da colmare.

Intanto sui social il nome di Giovanni di Temptation Island ha iniziato a girare forte. Commenti, clip Mediaset, video ripresi su TikTok e Instagram. “È uno vero”, ha scritto un utente sotto uno degli spezzoni più condivisi. Una frase semplice, quasi da bar. Ma ha funzionato.

Il lavoro a Catania: il carretto di brioche, granite e gelati che ha diviso il pubblico

Il tema che ha fatto più discutere è il lavoro di Giovanni Grazioso a Catania. Il 31enne, secondo quanto emerso nel programma e riportato dalle cronache televisive, lavora come venditore ambulante. Con il suo carretto gira per la città vendendo brioche, granite, gelati e dolci, prodotti legati alla tradizione siciliana.

Proprio questa attività è stata criticata da Sabrina Soussi, che nel villaggio ha parlato del bisogno di maggiore stabilità. Una frase che ha diviso gli spettatori. Per alcuni era una richiesta legittima, dentro una relazione adulta e forse pronta a scelte più importanti. Per altri, invece, è sembrata una critica ingenerosa verso un lavoro duro, concreto, fatto di sveglie presto, caldo, strada e clienti da servire uno dopo l’altro.

Dopo le registrazioni, il carretto delle brioche di Giovanni è diventato quasi un simbolo. Non un dettaglio messo lì dalla tv, ma un pezzo della sua vita di tutti i giorni. A Catania, dove granite e brioche non sono soltanto una colazione ma una piccola abitudine estiva, quel lavoro ha raccontato più di molte parole. E una parte del pubblico lo ha premiato proprio per questo.

La crisi con Sabrina Soussi: sei anni insieme, la convivenza e il falò mancato

La storia tra Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi arriva a Temptation Island 2026 dopo sei anni di relazione e una convivenza a Catania. Non una coppia appena nata, quindi, ma due persone già dentro una quotidianità fatta di abitudini, attese e ferite accumulate. Nel villaggio, quelle crepe sono venute fuori con forza.

Sabrina ha mostrato più volte dubbi sul rapporto, facendo capire di non sentirsi più davvero soddisfatta. Giovanni, dall’altra parte, ha vissuto il percorso tra delusione e incredulità, soprattutto davanti ad alcuni avvicinamenti della fidanzata ai single. Tra i momenti più commentati c’è stato il legame di Sabrina con il tentatore Lory, arrivato fino al bacio; poi sarebbe stato lui, secondo quanto emerso nelle puntate e nelle anticipazioni circolate, a frenare: “Non ce ne sarà un altro”.

A rendere tutto ancora più teso è stato il tema del falò di confronto. Sabrina, secondo le ricostruzioni legate al programma, non si sarebbe presentata in un momento decisivo. Un passaggio che ha alimentato l’idea di una rottura ormai vicina, se non già consumata. In studio non c’erano sentenze, solo immagini. Ma nel linguaggio di Temptation Island le immagini, spesso, pesano più delle spiegazioni.

Dopo Temptation Island: la fama social, la tentatrice e l’ex bloccata su WhatsApp

Finito il percorso televisivo, almeno nelle registrazioni, per Giovanni Grazioso è iniziata un’altra fase: quella della popolarità social. Il suo profilo, il lavoro con il carretto e le frasi dette nel villaggio sono diventati argomento quotidiano. Non solo tra i fan del programma, ma anche tra curiosi, clienti e utenti siciliani che hanno riconosciuto luoghi, abitudini e modi di parlare.

Attorno a Giovanni sono circolate anche voci su un possibile legame con una tentatrice di Temptation Island. Al momento, però, dalle informazioni disponibili non risultano conferme ufficiali su una nuova relazione stabile. Come spesso succede dopo il programma, il confine tra frequentazione, simpatia e racconto social resta sottile. Basta una foto, un commento o una storia Instagram per far partire ipotesi. Non sempre per chiarirle.

C’è poi il capitolo dell’ex bloccata su WhatsApp, altro dettaglio rimbalzato nelle conversazioni online e nei titoli dedicati al protagonista catanese. Anche qui, più che una versione definitiva, restano frammenti: messaggi non letti, contatti interrotti, il bisogno di prendere distanza dopo settimane sotto i riflettori. Giovanni, per ora, sembra aver scelto di tornare alla sua vita concreta: il carretto delle brioche, le strade di Catania, la nuova attenzione del pubblico. E una storia con Sabrina che, comunque vada, ha già cambiato il modo in cui molti lo guardano.