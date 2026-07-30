Villa Musa, la dimora extra lusso sul Lago di Como affittata da Diletta Leotta

Diletta Leotta ha scelto Villa Musa, a Lenno, sulla riva occidentale del Lago di Como, per le vacanze di luglio con i figli. Una dimora privata extra lusso, pensata per chi cerca relax, riservatezza e servizi su misura. Dagli scatti pubblicati sui social e dalle informazioni sulla proprietà, la conduttrice si è sistemata in una delle ville più esclusive della Tremezzina, da anni meta di ospiti internazionali, famiglie facoltose e volti noti dello spettacolo.

Diletta Leotta sceglie Lenno: vacanze glamour sulla riva del Lago di Como

Il soggiorno di Diletta Leotta sul Lago di Como rientra in una tradizione ormai ben avviata: quella delle celebrity che arrivano in questo angolo di Lombardia per staccare, almeno per qualche giorno, senza rinunciare al comfort. Lenno, affacciata su uno degli scorci più fotografati del lago, è una località elegante ma discreta. A pochi minuti ci sono ville storiche, moli privati e ristoranti con terrazze sull’acqua.

Su Instagram, la conduttrice si è mostrata a bordo piscina, durante una sessione di yoga e in alcuni momenti con i bambini, sempre con il lago sullo sfondo. Immagini curate, certo, ma con dettagli riconoscibili: l’acqua, le grandi vetrate, il verde ordinato del giardino. Una vacanza in famiglia, dentro una cornice decisamente esclusiva.

La scelta, in fondo, non stupisce. Il Lago di Como resta una delle mete italiane più richieste nel turismo di lusso, grazie a un mix difficile da replicare: paesaggio, privacy e servizi di alto livello. George e Amal Clooney, da anni legati alla zona, hanno contribuito a renderlo ancora più famoso nel mondo. Ora anche Diletta Leotta entra nel lungo elenco dei volti noti conquistati dalla quiete comasca.

Dentro Villa Musa: 730 metri quadrati, sei suite e living panoramico

Villa Musa si sviluppa su circa 730 metri quadrati, distribuiti su due livelli, e può ospitare fino a 12 persone, secondo le descrizioni della struttura. Gli interni sono pensati per soggiorni lunghi e gruppi familiari: sei camere da letto, ognuna con bagno privato, una suite padronale, grandi spazi comuni e zone dedicate al tempo libero.

Il cuore della casa è il living panoramico, con ampie pareti vetrate affacciate sul lago. Uno spazio fatto per pranzi senza fretta, cene informali e pause nelle ore più calde della giornata. La cucina, dotata di elettrodomestici moderni, completa l’idea di una casa privata con servizi e standard molto vicini a quelli di un hotel di lusso.

Dalle immagini condivise da Leotta si intravedono anche altri angoli della proprietà: una sala biliardo, il soggiorno vista lago, alcuni dettagli architettonici e i cancelli in ferro battuto. Non tutto viene mostrato, e anche questo fa parte dell’impostazione della villa: aprirsi al panorama, ma proteggere la vita privata.

Piscina a sfioro, idromassaggio e giardino privato: il lusso vista lago

All’esterno, il tratto più riconoscibile di Villa Musa è la piscina a sfioro affacciata direttamente sul Lago di Como. È lì che la conduttrice è stata fotografata mentre si rilassa e fa yoga, con l’acqua della piscina che sembra confondersi con quella del lago. Una scena che nasce prima di tutto dal luogo, ancora prima che dai social.

Accanto alla piscina c’è anche una vasca idromassaggio, comparsa nelle storie e nei post della conduttrice. L’area esterna comprende poi uno spazio barbecue e zone pensate per pranzi all’aperto, aperitivi e giornate lente, senza bisogno di uscire dalla proprietà. Poco rumore, molta vista.

Il giardino privato circonda la villa e assicura un buon isolamento dall’esterno. Per chi cerca riservatezza, è un punto decisivo. Non solo lusso da mostrare, quindi, ma anche accessi controllati, tranquillità e possibilità di vivere la vacanza senza esposizione continua. Un dettaglio non da poco per una figura pubblica come Diletta Leotta, spesso seguita anche nei momenti familiari.

Servizi da hotel a cinque stelle: chef, concierge e privacy su misura

La formula di Villa Musa mette insieme la libertà di una casa privata e i servizi di una struttura di fascia alta. Tra quelli indicati ci sono la colazione preparata da uno chef, il cambio giornaliero degli asciugamani, la pulizia degli interni, la manutenzione della piscina e la cura del giardino. È prevista anche una concierge a distanza, per gestire richieste e necessità durante il soggiorno.

La proprietà dispone inoltre di area fitness, angolo bar, lavanderia, ascensore interno, garage e sala cinematografica. Servizi pratici, soprattutto per chi resta più giorni e vuole limitare al minimo gli spostamenti. Una gestione quasi alberghiera, ma senza corridoi condivisi, hall o altri ospiti intorno.

Le tariffe di affitto non sono pubblicate in modo standard. Per conoscere il costo del soggiorno bisogna contattare direttamente la struttura e chiedere un preventivo personalizzato, che varia in base al periodo, alla durata e ai servizi richiesti. È una prassi comune per le ville di lusso sul Lago di Como, dove la parola chiave resta una: privacy. Per Diletta Leotta, in questi giorni di luglio, la scelta sembra essere caduta proprio su questo equilibrio tra famiglia, comfort e panorama.