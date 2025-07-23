Rai, Paola Perego su Rai2: cosa condurrà in prima serata

Dopo l’inaspettato stop a Citofonare Rai 2 e il passaggio dell’amica e collega Simona Ventura a Mediaset (dove condurrà il prossimo GF Vip) in molti si sono interrogati sul futuro televisivo di Paola Perego.

Il suo nome era improvvisamente scomparso dai palinsesti Rai per la stagione 2025-2026, facendo temere una lunga pausa dalle scene. Ma a quanto pare il silenzio era solo apparente.

A svelare la carte ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi, annunciando un ritorno in grande stile per la conduttrice lombarda. Perego sbarcherà infatti in prima serata su Rai 2 alla guida di The Floor – Ne rimarrà solo uno, game show già sperimentato nella scorsa stagione con Ciro Priello e Fabio Balsamo (The Jackal) al timone.

Un ritorno che sa di scommessa

Secondo le anticipazioni raccolte da Candela, la Rai avrebbe deciso di puntare su Paola Perego per la nuova edizione del format olandese The Floor, che mixa cultura generale e strategia in una sfida a eliminazione.

Il titolo è ancora provvisorio nei palinsesti, ma le intenzioni sembrano chiare: affidare a una professionista solida e navigata il compito di rilanciare un prodotto che, dopo un buon debutto, ha mostrato segni di affaticamento.

Il ritorno di Perego in prime time (dopo anni trascorsi tra talk show mattutini e spazi pomeridiani) rappresenza senza dubbio un cambio di rotta significativo. Si tratta di un debutto inedito alla guida di un game show puro, genere con cui la conduttrice non si è mai confrontata direttamente.

Gli ascolti

Ma quanto pesa davvero questa nuova avventura? Guardando ai numeri, The Floor ha vissuto una parabola discendente nelle sue prime due edizioni. L’esordio era stao incoraggiante, con una media di 1 milione e 74mila spettatori e uno share del 6,42%.

La seconda stagione ha però perso terreno, fermandosi a 810.000 spettatori e al 4,99% di share. Sarà quindi compito di Paola Perego invertire la rotta e ridare slancio a un format che, se ben gestito, potrebbe diventare un punto di riferimento nel palinsesto di Rai 2. Soprattutto in un periodo in cui la rete cerca di riconquistare terreno nel segmento del prime time.

Non è comunque la prima volta che la carriera di Paola Perego sorprende con svolte improvvise. Dalla tv commerciale degli anni ’90 alla Rai degli ultimi dieci anni, passando per reality show, talk e programmi di approfondimento, la conduttrice ha saputo reinventarsi con una discrezione che raramente fa notizia, ma che la tempo stesso le ha garantito una longevità professionale non comune nel piccolo schermo.

Questa incursione in prima serata, qualora funzionasse, potrebbe aprire ancora nuove porte alla sua carriera televisiva. Il pubblico, abituato a vederla in contesti più intimi e discorsivi, saprà accoglierla in questa nuova veste? Di certo si tratta di una doppia sfida, sia per la conduttrice che per la Rai, che scommette su un volto noto per rivitalizzare un format in cerca di conferme.