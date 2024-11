Un nuovo dating show in arrivo per Paola Perego che sbarca nel prime time di Rai2, Simona Ventura slitta all’autunno con il suo adventure game. i dettagli

Si avvicina il ritorno in prime time per Paola Perego. Sarà un ritorno che non la vedrà in campo in un game o in un adventure game, ma in un people show. L’appuntamento è previsto nella prima serata di Rai2 del prossimo autunno, per l’esattezza dal mese di ottobre 2024. Il format scelto è “My Mum, your Dad“. Si tratta di un dating show in cui i figli si adoperano per trovare l’anima gemella ai propri genitori single.

In ogni puntata vedremo dunque gli incontri “preparati” dai figli ai loro genitori single al fine di trovar loro la compagna o il compagno. Per Paola Perego si tratta del ritorno in prima serata dopo un po’ di tempo, per una professionista che ha navigato in lungo e in largo con successo nei palinsesti della nostra televisione.

Una navigazione che l’ha vista impegnata sia nel day time che nella prima serata. Attualmente Paola conduce insieme a Simona Ventura l’appuntamento del mezzogiorno domenicale della seconda rete della televisione pubblica. Quel Citofonare Rai2 che da una valida alternativa di puro intrattenimento alle proposte dell’ora di pranzo della domenica. Le Thelma & Louise della tv nostrana si trovano cosi a ritornare entrambe nel prime time.

Se appunto Paola Perego sarà alla guida di questo nuovo dating show prodotto da Fremantle, la sua compagna ed amica televisiva di Citofonare Rai2, Simona Ventura, condurrà un nuovo adventure game sullo stile di Pechino express. In un primo momento questo programma sarebbe dovuto andare in onda in primavera, ma è stato rimandato, ed andrà in onda nel prossimo autunno. Paola e Simona quindi andranno in onda entrambe nel prime time di Rai2 del prossimo autunno, oltre a condurre una nuova edizione di Citofonare Rai2 nel mezzogiorno domenicale della seconda rete.

Destino dunque ancora incrociato per le Thelma & Louise della tv italiana anche nel prime time di Rai2 del prossimo autunno. Paola con la conduzione di My Mum your Dad e Simona alla guida dell’adventure game realizzato da Banijay.