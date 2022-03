Roberta Rei e Giorgio Zanchini e il ritorno della piazza nel martedì sera di Rai3

Lei è nata a Napoli nell’agosto del 1985 ed è una delle Iene, il premiato e premiante programma di Italia 1 diretto da Davide Parenti. Ma Roberta Rei, perchè è di lei che stiamo parlando, si sta preparando a tornare in onda su Rai3 con un nuovo programma che terrà accesi i riflettori dell’attualità del martedì sera della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo anche d’estate. Da fine e giugno e fino a settembre, dopo la conclusione di Carta bianca con Bianca Berlinguer, la terza rete della Rai manterrà accesa la serata di approfondimento giornalistico del martedì con una nuova produzione alla cui conduzione è stata chiamata proprio Roberta Rei, che però non sarà sola.

E’ uno di volti emergenti di Rai3, anche se mi rendo conto che parlare di “emergente” di una persona non proprio di primo pelo è forse un pochino ardito, ma la gioventù ormai non è più una questione anagrafica da un pezzo, d’altronde Shaw diceva giustamente “La giovinezza è sprecata per i giovani: è la persona matura che meglio sa come utilizzare una ricca vitalità”. Il lui di cui ci riferiamo è il buon Giorgio Zanchini, romano classe 1967, attualmente alla guida sulla terza rete della Rai di due programmi, Quante storie e Rebus, insieme al grande Corrado Augias.

Zanchini entra in Rai nell’ormai lontano 1996, per concorso, dove lavora al Giornale Radio, poi a Radio 1, quindi a Radio 3. Nel 2019 l’approdo su Rai3 dove prende il testimone di Corrado Augias alla conduzione del programma del mezzogiorno del terzo canale della televisione pubblica Quante storie. Arriva poi la conduzione nel pomeriggio della domenica, proprio insieme a Corrado Augias, del talk Rebus, ma prima aveva guidato anche il programma Il cielo e la terra, sempre su Rai3.

Insomma un personaggio che ha viaggiato in lungo e in largo la nostra televisione e che ora si appresta a presidiare una prima serata informativa nell’estate di Rai3, come spifferato anche da Dagospia. Sarà lui infatti ad affiancare l’ottima Roberta Rei, che torna su Rai3 avendo lei fatto parte del team che confeziona i servizi di Agorà, in questa nuova produzione che non ha ancora un titolo.

Come detto, nelle intenzioni della tv pubblica, c’è proprio la volontà di non spegnere l’appuntamento informativo del martedì sera nei mesi della prossima estate, quando Carta bianca di Bianca Berlinguer, si prenderà giustamente qualche settimana di riposo. Il programma vivrà sia di momenti da studio, che di momenti da esterni, facendo tornare la piazza di Santoriana memoria sui teleschermi di Rai3, questo per dare voce e volto agli italiani.