È iniziata ufficialmente la nuova avventura televisiva di Pierluigi Diaco. Nelle scorse ore, infatti, Rai Casting sui canali social ha lanciato un avviso per la ricerca di giovani dai 18 ai 25 anni e di adulti over 55. È il primo passo della nuova produzione targata Rai 2. Secondo quanto risulta a TvBlog, il programma si dovrebbe intitolare Bella Ma’, e non Scialla Ma’, come era trapelato erroneamente nelle scorse settimane. Una conferma in questo senso arriva dai post pubblicati sui social dall’account ufficiale di Rai 2, che nelle ultime ore ha fatto sapere che “il più grande esponente della street art ha colpito ancora“.

🖌 Il più grande esponente della street art ha colpito ancora, #BellaMa! 👋 pic.twitter.com/a6rkkwqFJ2 — Rai2 (@RaiDue) May 3, 2022

Nel testo non c’è alcun esplicito riferimento al programma di Diaco, ma secondo quanto risulta a TvBlog, si tratta in realtà del primo contenuto della campagna di comunicazione che prepara il terreno alla messa in onda di Bella Ma’. Che sarà un talent di parola e non un programma per giovani e sui giovani, come invece è stato scritto nelle scorse settimane, anche per provare a scatenare polemicucce da social.

📢 Sei un influencer, tiktoker, youtuber?Vuoi metterti in gioco e farti apprezzare anche dal pubblico televisivo?📩 Se… Posted by Rai2 on Wednesday, May 4, 2022

Per Diaco si prospetta un’estate al lavoro, in attesa del debutto della trasmissione (prodotta tutta in Rai), fissato per il pomeriggio di lunedì 12 settembre 2022. Dopo le attività digital, iniziate in queste ore, il prossimo step prevede la realizzazione effettiva dei casting, che ufficialmente avranno inizio a giugno. Nel mese di luglio saranno invece montate alcune pillole video che saranno proposte su RaiPlay e, a partire da lunedì 15 agosto, su Rai 2, intorno alle ore 14.

Intanto, Pierluigi Diaco tornerà in onda su Rai 2 martedì prossimo con il quinto appuntamento stagionale di Ti sento, il programma in onda in seconda serata. La media di share fino a questo momento è del 4,6%, assolutamente in linea (anzi, leggermente superiore) rispetto alla media stagionale della rete in quella fascia, che è del 4,4%. A tal proposito, peraltro, si può notare come gli ascolti di Ti sento siano condizionati non soltanto dal traino della prima serata (ci sarebbe dovuta essere la seconda stagione de La Caserma, che invece è slittata), ma anche dall’orario di messa in onda. Tradotto: con partenza posticipata dopo mezzanotte (tornerà in questa collocazione per le ultime tre puntate stagionali, dal 17 maggio, con traino del Boss in incognito) il programma va meglio, rispetto a quando inizia poco dopo le 23 (accadrà la prossima settimana, con il documentario su Gilles Villeneuve a precederlo).