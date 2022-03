La caserma 2 verso l’autunno di Rai2

Sappiamo tutti della situazione internazionale che stiamo vivendo in queste ultime settimane, con il conflitto che si è scatenato in Ucraina e che in qualche modo sta coinvolgendo un po’ tutto il mondo, Europa in primis e quindi anche il nostro paese. Una guerra, perchè di questo si tratta, che sta mietendo vittime innocenti in terra d’Ucraina, oltre che radere al suolo intere città, con tutto quello che ne consegue. Insomma una situazione terribile che sta toccando tutti, televisione compresa ovviamente. Speciali del Tg, edizioni straordinarie, approfondimenti giornalistici che ormai trattano solo di questo tema invadono il nostro piccolo schermo, ma c’è sempre un po’ di spazio per un po’ di intrattenimento, ma fra questo genere di programmi non ce ne sarà certamente uno, ovvero La caserma.

Questa produzione televisiva, per altro già interamente registrata e confezionata, prevista proprio per questo mese di marzo, non troverà posto nel palinsesto attuale di Rai2. I motivi sono ovvi, non è assolutamente il caso, in questo periodo di guerra, proporre un programma che mostra dei ragazzi alle prese con l’addestramento militare, sopratutto nel caso specifico, essendo questo alla fine della fiera pur sempre un programma d’intrattenimento. La caserma 2 dunque slitterà. Di certo non andrà in onda in questa stagione televisiva e la prima fermata utile per una sua messa in onda potrebbe essere nel prossimo autunno.

Sempre che nell’autunno non spirino più questi venti di guerra e lo speriamo davvero tutti. Come è noto la Caserma 2 è stata registrata lo scorso autunno in Piemonte, precisamente a Vinadio in provincia di Cuneo. Del cast della Caserma 2 è stato reso noto qualche componente a partire da alcuni influencer, ovvero Giorgia Cavalluzzo, Gabriele Verde, Luca Di Stadio e Giorgia Yin, spifferati dal sito Webboh.

Niente Caserma 2 su Rai2 per questa stagione televisiva dunque, ma ottime possibilità, qualora la situazione politica internazionale lo permetta, per una sua messa in onda nel prossimo autunno, ovviamente sempre dalle frequenze della seconda rete della televisione pubblica.