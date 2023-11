Si torna al duro addestramento ed al lavoro di squadra: La Caserma 2023 è la seconda stagione del programma andato in onda per la prima volta nel 2021 su Raidue, che torna ad ospitarlo in questa stagione tv. La formula non cambia: un gruppo di ragazzi e ragazze sono chiamati a vivere all’interno di una caserma, appunto, ma soprattutto a sottoporsi ad un duro allenamento ispirato alla disciplina militare. Adattamento del format inglese Lads’ Army, la seconda edizione de La Caserma presenta alcune novità: per scoprirle, proseguite nella lettura!

La Caserma 2023, puntate

Prima puntata, 12 novembre

I ragazzi convocati sono sottoposti a una serie di test. Solo diciotto sono scelti per partecipare al corso d’addestramento vero e proprio e gli altri sei devono tornare subito a casa. I ragazzi si trasferiranno quindi in “caserma”. Qui, le diciotto reclute sono divise in due gruppi: i Falchi e i Puma. Il corso di addestramento avrà la durata di cinque settimane: solo i più meritevoli arriveranno alla cerimonia finale, durante la quale gli istruttori premieranno la squadra migliore e la recluta migliore.

Quando inizia La Caserma 2023?

La seconda edizione del programma comincia domenica 12 novembre 2023, alle 21:00, su Raidue. Prende così la collocazione de Il Collegio 8.

La Caserma 2023, come funziona?

Il programma mette alla prova ventiquattro ragazzi (quattordici maschi e dieci femmine), sottoponendoli ad un addestramento simile a quello a cui si sottopongono i militari e vivendo all’interno di una caserma senza i confort della vita di tutti i giorni.

In questa edizione, però, il clima è ancora più competitivo, perché il posto in caserma non è garantito e più mirato alla vita di gruppo, in un’epoca in cui i ragazzi sono sempre più isolati e con difficoltà relazionali. Lo scopo del programma è, infatti, la formazione di un gruppo solidale e unito. Ciascuno dei protagonisti deve sviluppare il “senso del fare” -sfruttando le capacità e superando le divergenze- per un unico obiettivo: fare squadra.

La Caserma 2023, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della seconda edizione sono sei, in onda la domenica sera. L’ultima puntata va in onda il 17 dicembre.

La Caserma 2023, il cast

I giovani partecipanti de La Caserma 2023 sono ventiquattro: quattordici ragazzi e dieci ragazze, persone comuni con lavori comuni. A questo link trovate l’elenco dettagliato dei protagonisti.

Sara Agri;

Sabrina Armillato;

Sofia Barieri;

Virginia Brunori;

Giada Campone;

Giorgia Cavalluzzo;

Felice Cormio;

Andrea Del Frate;

Luca Di Stadio;

Emanuele Ermini;

Mariagrazia Fedele;

Giovanni Fiorito;

Oscar Frau;

Andrea Gramiccia;

Greta Lazzaroni;

Edoardo Mattei;

Assen Pessina;

Leyla Lulù Romano;

Enrico Schenoni;

Lorenzo Toninelli;

Gabriele Verde;

Stefano Vulcano;

Giorgia Yin.

La Caserma 2023, istruttori

I protagonisti del programma sono affiancati da un gruppo di istruttori, che li seguono nell’addestramento motivandoli o, all’occorrenza, rimproverandoli per il loro comportamento.

Capo istruttore Renato Daretti, responsabile dell’addestramento;

responsabile dell’addestramento; Capo istruttore Giovanni Rizzo, che affianca Daretti: entrambi hanno grande esperienza, avendo partecipato a quasi tutte le missioni internazionali italiane degli ultimi 30 anni;

che affianca Daretti: entrambi hanno grande esperienza, avendo partecipato a quasi tutte le missioni internazionali italiane degli ultimi 30 anni; Istruttore Germano Capriotti;

Aiuto Istruttori Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.

Dove è stata fatta La Caserma?

La location della seconda edizione cambia rispetto alla prima: da Levico Terme ci si sposta nel Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, una struttura dell’800.

La voce de La Caserma 2023

Il narratore delle puntate della seconda edizione è Simone Montedoro, già voce narrante della prima stagione.

La Caserma 2023, dove vederlo?

È possibile vedere La Caserma 2023, oltre che durante la messa in onda su Raidue, in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.