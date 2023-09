Il Collegio è il docu-reality di Rai 2 realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Nel 2023 giunge alla sua ottava edizione. Quest’anno porta i protagonisti e gli spettatori nel 2001. I giovani protagonisti, infatti, lasceranno le proprie famiglie, i social network e l’inseparabile telefono per vivere in un anno pieno di eventi e rivoluzioni.

È un programma di: Magda Geronimo. Scritto con Marco Cappellini, Barbara Ferrando, Glenda Manzi, Veronica Pennacchio, Veronica Rossi, Alessandro Saitta, Elia Stabellini, Alessandro Tassone.

IL COLLEGIO 8, PUNTATE

Puntata 24 settembre 2023

Vengono presentate le novità di quest’annata, il 2001. Anno della globalizzazione, dell’attentato alle Torri Gemelle; il telefonino diventa mezzo di comunicazione privilegiato; internet si impone sempre più come lo strumento di informazione preferito e l’ambientalismo comincia ad affermarsi come una tematica a cui prestare molta attenzione.

Il percorso dei ragazzi avrà – per la prima volta – un suo fulcro anche in una competizione per determinare chi, per merito, può concorrere a una Borsa di studio per un periodo di formazione negli Stati Uniti, assegnata allo studente che nella graduatoria finale avrà ottenuto la migliore media di voti e i crediti individuali superiori. I collegiali si cimenteranno, infatti, in attività di gruppo che permetteranno loro di acquisire dei crediti e dovranno quindi impegnarsi puntata dopo puntata per conquistare il privilegio di trascorrere un periodo all’estero presso realtà d’eccellenza che possano contribuire alla loro formazione.

Il Collegio 2001 avrà la struttura di un vero college americano: due indirizzi sperimentali, due diversi percorsi, fra cui i collegiali potranno scegliere: da un lato la specializzazione in arte, rivolta a favorire lo sviluppo di un approccio creativo; dall’altro l’indirizzo linguistico, maggiormente razionale e pragmatico, strutturato sull’insegnamento delle lingue più parlate al mondo: inglese, spagnolo e cinese

Ultima novità le “masterclass” con docenti “speciali” del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura come: l’attore Antonio Orefice di Mare Fuori, che darà i giusti consigli per una rappresentazione teatrale, il cantautore Leo Gassmann per una lezione di canto; Joe Bastianich per mettere alla prova i collegiali con la lingua inglese; Raimondo Todaro per una lezione di latino-americano e BarbaScura X per una lezione di fisica.

IL COLLEGIO 8, ALUNNI

Marta Battaglia 15, Resuttano (CL)

Alessia Berchicci 14, Montesarchio (BN)

Flavio Bertuzzi 15 Riccione (RN)

Giorgia Ceccarelli 16, Pisa

Anita Pia Costanzo 14, Succivo (CE)

Cecilia D’Ammassa 15, Aquino (FR)

Helena Del Pozzo 17, Messina

Enrico Di Clemente 17, Carpi (MO)

Luca Galise 17, Cava de’ Tirreni (SA)

Anna Garau 15, Tonara (NU)

Rocco Ryan Greco 15, Gela (CL)

Guglielmo Grosso 14, Napoli

Carmelina Iannoni 14, Roma

Ilary Iolli 15, Cassino (FR)

Mahdi Khouya 17, Vienne – Francia

Daniele Marrone 16, Cagnano Amiterno (AQ)

Diego Natale 16, Grosseto

Denise Pagani 15, Costeggiola (VR)

Christopher Parolin 16, Bassano del Grappa

Giuseppe Puppio 17, Cosenza

Anna Rita Santeramo 16, Barletta (BAT)

Frida Schiavi 16, Brembate di Sopra (BG)

Mirko Stellato 17, Sant’Angelo in Formis (CE).

Chi sono i professori de Il collegio?

Oltre al Preside Paolo Bosisio e allo storico Professor Andrea Maggi (Italiano), c’è il ritorno della professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, di Annamaria Petolicchio (storia e geografia); Alessandro Carnevale (arte) e David Wayne Callahan (inglese).

Tra le new entry invece: Sha Zhu (cinese), Pietro Pignatelli (direttore artistico); Laura Serena (ed. fisica) e Patricia Mabel Saconi (Spagnolo)

Quando inizia Il Collegio 2023?

La nuova edizione de Il Collegio è iniziata domenica 24 settembre 2023.

Chi è la voce narrante de Il collegio?

Dopo Nino Frassica, la voce narrante che accompagnerà il racconto delle avventure dei 23 protagonisti è quella di Stefano de Martino.

Dove si trova Il collegio?

Ad ospitare i giovani collegiali sarà un nuovo edificio: il Collegio San Francesco a Lodi.

Il collegio 8, casting

La formazione della classe è partita dai casting svolti a partire dal maggio 2023.

Dove guardare Il collegio in tv e streaming

Il programma si può seguire su Rai 2, in streaming live su Rai Play nella sezione dirette. Le puntate sono disponibili sulla stessa piattaforma una volta terminata la messa in onda in tv.