Nuovi cambiamenti televisivi per seguire il tragico evolversi delle vicende legate all’attacco ad Israele avvenuto nella giornata di ieri. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati in Medioriente, e la tv italiana informa i suoi telespettatori, anche in prima serata: così, la puntata di stasera, domenica 8 ottobre 2023, de Il Collegio 8 salta per fare spazio ad uno speciale di Tg2 Post.

Uno speciale che, come avvenuto sabato sera, partirà alle 21:00, subito dopo il Tg2. Su Raidue, quindi, tutta la prima serata sarà dedicata agli aggiornamenti, dal bilancio delle vittime (quando scriviamo il numero si assesta intorno a 600) alle prossime mosse di Israele, fino alle reazioni provenienti da ogni angolo del mondo. Non mancheranno i video girati in loco, che testimonieranno un’escalation di tensione tanto improvvisa quanto violenta.

Non sarà l’unico appuntamento extra con l’informazione su Raidue: dalle 17:30, infatti, va in onda uno Speciale Tg2 per seguire i nuovi aggiornamenti. La seconda rete Rai, dunque, dedicherà gran parte della giornata all’informazione, lasciando spazio alle 18:25 a Novantesimo Minuto e, subito dopo, ad un episodio in replica di Ncis: New Orleans, per poi ridare la linea al Tg2.

E Il Collegio 8? Per ora, non è dato sapere quando sarà recuperata la terza puntata, inizialmente prevista per stasera (e che avrebbe avuto come guest-star Barbascura X e Leo Gassmann): Raidue potrebbe decidere di rimandarla semplicemente a domenica prossima o recuperarla nel corso della settimana (in questo caso le serate senza altre produzioni proprie sarebbero mercoledì, giovedì e venerdì), o ancora proporre un doppio appuntamento più in là, in modo da far concludere questa edizione alla data prevista, ovvero il 29 ottobre.