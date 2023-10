Si chiama Aurora Costantini, ha 17 anni, è di Roma ed è la nuova componente della classe 2001 de Il Collegio. Il suo arrivo colma in parte le due espulsioni avvenute durante la seconda puntata del docu-reality di Rai 2 trasmessa domenica 1° ottobre 2023. Il suo nome magari non dirà tanto, ma quello di sua madre sì. Aurora infatti è una delle figlie di Matilde Brandi.

Ecco cosa dice Aurora nel video di presentazione:

“Sono molto creativa e penso sempre fuori dal normale. Ho una sorella gemella, si chiama Sofia, andiamo d’accordo ma anche no. Se non fossimo sorelle forse non saremmo amiche. Io amo truccarmi, mi piace vedermi bella e infatti spero che un filo di mascara si potrà mettere”. La giovane aggiunge di non essere fidanzata, ma di voler essere “single per sempre”. Ricordiamolo: ha soli diciassette anni.

“Mia madre è Matilde Brandi, è una ballerina. E’ una madre, ma anche una migliore amica perché ci diciamo tutto e le voglio molto bene“. Si materializza proprio la Brandi, anche se per pochi secondi: “Tu starai male perché la mamma ti mancherà tanto, vero?“.

Il suo approdo in classe è avvenuto nel bel mezzo di una lezione della Prof. di Storia e Geografia, Anna Maria Petolicchio. La classe ha accolto tiepidamente la ragazza, nonostante la curiosità da parte di qualcuno si è fatta già vedere. L’unica che si è lasciata andare a qualche considerazione è stata l’altra ‘figlia di’ Carmelina Iannoni che crede di aver già visto il volto di Aurora da qualche parte: “Mi sa che la conosco già“.

Nessuno della classe sa che, in realtà, sua madre è un nome conosciuto nel panorama dello spettacolo.

Per integrarsi nella classe 2001 ci vorrà un po’ di tempo, nel terzo appuntamento (in onda domenica prossima, 8 ottobre) vedremo come proseguirà il percorso di Aurora all’interno del Collegio.